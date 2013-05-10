日本数据：4月服务业景气判断指数降为56.5，六个月来首度下降

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因技术性买盘和空头回补
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透东京5月10日 - 周五公布的日本内阁府调查显示，日本4月服务业景气判断指数降为56.5，为六个月来首次下降；但日圆的跌势和股市看涨可能将支撑消费者信心。
这项调查的对象包括计程车司机、宾馆和餐馆工作人员等服务业人员，由于这些人员较接近消费者和零售业，被称为“经济观察者”。他们对目前经济环境的信心较3月的57.3下降。3月的服务业景气判断指数追平2006年3月水准，为调查开始以来最高。
内阁府自2001年8月开始汇整该数据。
4月展望指数从3月的57.5小幅上升至57.8。该指数显示人们对未来环境的信心水平。(完) (编译 张若琪 审校 艾茂林)
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。
路透多伦多/渥太华4月7日 - 加拿大主要股指周五下滑，金融股和自然资源类股下跌，尽管担心地缘政治紧张关系加剧，此前美国向叙利亚发动导弹袭击，引发投资者避险。