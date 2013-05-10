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货币新闻 | 2013年 5月 10日 星期五 13:17 BJT

日本数据：4月服务业景气判断指数降为56.5，六个月来首度下降

路透东京5月10日 - 周五公布的日本内阁府调查显示，日本4月服务业景气判断指数降为56.5，为六个月来首次下降；但日圆的跌势和股市看涨可能将支撑消费者信心。

这项调查的对象包括计程车司机、宾馆和餐馆工作人员等服务业人员，由于这些人员较接近消费者和零售业，被称为“经济观察者”。他们对目前经济环境的信心较3月的57.3下降。3月的服务业景气判断指数追平2006年3月水准，为调查开始以来最高。

内阁府自2001年8月开始汇整该数据。

4月展望指数从3月的57.5小幅上升至57.8。该指数显示人们对未来环境的信心水平。(完) (编译 张若琪 审校 艾茂林)
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