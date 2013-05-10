国际油市：布兰特油价小跌，但美国数据支撑油价企稳于104美元上方

0429GMT，布兰特原油 下跌0.25美元至每桶104.22美元，美国原油 跌0.25美元至96.14美元。布兰特原油本周周线大致持平，美国原油料将连续第三周上扬。

美元上涨亦令油价承压，但更让投资人担心的是中国经济。中国4月居民消费价格指数(CPI)同比增幅高于预期，工业生产者出厂价格指数(PPI)连续14个月下降。

地缘政治形势持续紧绷，也限制了油价跌势。真主党领袖纳斯鲁拉(Sayyed Hassan Nasrallah)称，叙利亚将回应以色列空袭大马士革周边的攻击。

美国将两家公司列在帮助伊朗逃避石油制裁的企业黑名单，并对四家伊朗企业处以罚款，理由是他们帮助伊朗浓缩铀。(完)

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