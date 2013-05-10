国际油市：布兰特油价小跌，但美国数据支撑油价企稳于104美元上方

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因技术性买盘和空头回补
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
0429GMT，布兰特原油 下跌0.25美元至每桶104.22美元，美国原油 跌0.25美元至96.14美元。布兰特原油本周周线大致持平，美国原油料将连续第三周上扬。
美元上涨亦令油价承压，但更让投资人担心的是中国经济。中国4月居民消费价格指数(CPI)同比增幅高于预期，工业生产者出厂价格指数(PPI)连续14个月下降。
地缘政治形势持续紧绷，也限制了油价跌势。真主党领袖纳斯鲁拉(Sayyed Hassan Nasrallah)称，叙利亚将回应以色列空袭大马士革周边的攻击。
美国将两家公司列在帮助伊朗逃避石油制裁的企业黑名单，并对四家伊朗企业处以罚款，理由是他们帮助伊朗浓缩铀。(完)
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(编译 梁睿雪/李婷仪 审校 艾茂林/程琳)
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路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。
路透多伦多/渥太华4月7日 - 加拿大主要股指周五下滑，金融股和自然资源类股下跌，尽管担心地缘政治紧张关系加剧，此前美国向叙利亚发动导弹袭击，引发投资者避险。