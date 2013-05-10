《台湾央行冲销一览表》本周央行存单发行余额净减16.65亿台币

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透台北5月10日 - 台湾央行本周定期存单发行余额净减16.65亿台币，央行存单未到期余额为6兆(万亿)4,635.95亿台币。上周存单发行量净增121.7亿台币。
日期 到期量(亿) 发行量(亿) 增加/减少(亿)
5/6 3,794.50 3,779.55 -14.95
5/7 4,208.70 4,201.20 -7.50
5/8 1,639.00 1,646.00 7.00
5/9 4,164.25 4,165.00 0.75
5/10 799.15 797.20 -1.95
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总计 14,605.60 14,588.95 -16.65
日期 91天期发行量(亿) 182天期发行量(亿)
5/6 97 31
5/7 39 19
5/8 102 25
5/9 24 19
5/10 39 20
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总计 301 114 (记者 高洁如; 审校 张喜良)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。