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亚洲 | 2013年 5月 10日 星期五 16:53 BJT

《台湾央行冲销一览表》本周央行存单发行余额净减16.65亿台币

路透台北5月10日 - 台湾央行本周定期存单发行余额净减16.65亿台币，央行存单未到期余额为6兆(万亿)4,635.95亿台币。上周存单发行量净增121.7亿台币。

日期 到期量(亿) 发行量(亿) 增加/减少(亿)

5/6 3,794.50 3,779.55 -14.95

5/7 4,208.70 4,201.20 -7.50

5/8 1,639.00 1,646.00 7.00

5/9 4,164.25 4,165.00 0.75

5/10 799.15 797.20 -1.95

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总计 14,605.60 14,588.95 -16.65

日期 91天期发行量(亿) 182天期发行量(亿)

5/6 97 31

5/7 39 19

5/8 102 25

5/9 24 19

5/10 39 20

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总计 301 114 (记者 高洁如; 审校 张喜良)
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