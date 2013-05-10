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亚洲 | 2013年 5月 10日 星期五 13:52 BJT

全球金市：缩减跌幅，全球最大黄金上市交易基金持金量微升

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价格 变动 涨跌% 年初迄今涨跌% 成交量

现货金 1460.31 2.61 +0.18 -12.79

现货银 23.72 0.06 +0.25 -21.66

现货铂金 1509.74 7.74 +0.52 -1.65

现货钯金 706.50 2.50 +0.36 2.10

COMEX期金 1459.60 -9.00 -0.61 -12.90 24546

COMEX期银 23.73 -0.18 -0.76 -21.50 4991

汇率

欧元/美元 1.3044

美元/日圆 101.01

注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化 (编译 程琳; 审校 王冠中)
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