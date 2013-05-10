全球金市：缩减跌幅，全球最大黄金上市交易基金持金量微升

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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价格 变动 涨跌% 年初迄今涨跌% 成交量
现货金 1460.31 2.61 +0.18 -12.79
现货银 23.72 0.06 +0.25 -21.66
现货铂金 1509.74 7.74 +0.52 -1.65
现货钯金 706.50 2.50 +0.36 2.10
COMEX期金 1459.60 -9.00 -0.61 -12.90 24546
COMEX期银 23.73 -0.18 -0.76 -21.50 4991
汇率
欧元/美元 1.3044
美元/日圆 101.01
注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 程琳; 审校 王冠中)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。