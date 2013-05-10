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货币新闻 | 2013年 5月 10日 星期五 17:24 BJT

《Maguire专栏》玉米播种进度落后可能带动中国玉米进口增加

气候温和加快了国内玉米种植速度，将导致新作玉米价格急降，应该能降低这种可能性。

但是目前来看，中国远期市场价格释出的信号是，玉米供应必须增加才能符合中国大量的玉米需求。

浏览中国玉米生产、使用、进口以及库存图示，请点选(link.reuters.com/maw87t)(完)

如欲参考原文报导，请点选

(编译 戴素萍/沈以文; 审校 王洋)
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