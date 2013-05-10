路透基点：台湾德兴科技材料寻求五年期15亿台币融资--RLPC

该笔贷款分为A部分10亿台币、B部分2.50亿台币、C部分2.50亿台币，A和B部分均为定期贷款，C部分为循环信用贷款。

借款方母公司德宏工业及董事长将为贷款提供担保。

贷款利率是二级市场商业票据(CP)利率加码160个基点，最低利率为2%。

2011年6月，借款方曾获得一笔14亿台币七年期有担保融资，该笔贷款利率为二级市场CP利率加码150基点，税前最低利率为2%。(完) (编译 李婷仪 审校 艾茂林)