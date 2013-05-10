版本:
中国
亚洲 | 2013年 5月 10日 星期五 13:43 BJT

路透基点：台湾德兴科技材料寻求五年期15亿台币融资--RLPC

路透香港5月9日 - 汤森路透旗下基点援引银行消息人士称，德兴科技材料公司正在市场寻求一笔15亿台币(5,100万美元)的五年期融资。

牵头行兼簿记行为第一商业银行。

该笔贷款分为A部分10亿台币、B部分2.50亿台币、C部分2.50亿台币，A和B部分均为定期贷款，C部分为循环信用贷款。

借款方母公司德宏工业及董事长将为贷款提供担保。

贷款利率是二级市场商业票据(CP)利率加码160个基点，最低利率为2%。

本项贷款有两年宽限期，将按季分13期偿还。

2011年6月，借款方曾获得一笔14亿台币七年期有担保融资，该笔贷款利率为二级市场CP利率加码150基点，税前最低利率为2%。(完) (编译 李婷仪 审校 艾茂林)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐