路透基点：台湾德兴科技材料寻求五年期15亿台币融资--RLPC

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透香港5月9日 - 汤森路透旗下基点援引银行消息人士称，德兴科技材料公司正在市场寻求一笔15亿台币(5,100万美元)的五年期融资。
牵头行兼簿记行为第一商业银行。
该笔贷款分为A部分10亿台币、B部分2.50亿台币、C部分2.50亿台币，A和B部分均为定期贷款，C部分为循环信用贷款。
借款方母公司德宏工业及董事长将为贷款提供担保。
贷款利率是二级市场商业票据(CP)利率加码160个基点，最低利率为2%。
本项贷款有两年宽限期，将按季分13期偿还。
2011年6月，借款方曾获得一笔14亿台币七年期有担保融资，该笔贷款利率为二级市场CP利率加码150基点，税前最低利率为2%。(完) (编译 李婷仪 审校 艾茂林)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。