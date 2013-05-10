澳新汇市：澳元/美元恐录得一年来最大单周跌幅，此前美元在隔夜时段蹿升

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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澳洲央行公布的季度政策展望没有意外之处，澳元几无反应。澳洲央行表示，通胀预估下修、以及明年以前经济成长低于一般水平的可能性，是该行本周将利率降至历史低点的部分原因。
澳洲央行没有明确暗示其将再度宽松，这让投资者有理由可以略为缩减对最快下个月继续降息至纪录低位2.5%的预期。
“(央行)没有明确提及宽松倾向，但风险在于下次最新通胀数据出炉后，8月可能会再次降息，”澳洲联邦银行(CBA)分析师Michael Workman表示。
“我们认为(澳洲央行)最新预测没市场预期来得温和，”道明证券(TD Securities)驻新加坡策略师Alvin Pontoh表示。
澳元关键支撑位在0.9980，为0.9581至1.0625升势的61.8%的回档位，交易员称在1.0150前有浓厚卖兴。
澳元兑欧元、英镑和加元在数月低位附近徘徊，但兑日圆缩减跌幅。
新西兰元 亦承压，报0.8360美元，之前曾短暂触及六周低点0.8353。本周有可能下跌近2%。
和澳元相比，新西兰元韧性十足，主要是因新西兰的利率前景。
新西兰一连串强劲数据，包括就业报告亮眼，均加深了新西兰央行下个动作将会是升息的看法。
新西兰元关键支撑在0.8375和0.8390，若跌破该支撑区，则下看趋势线支撑0.8307。(完)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。