澳新汇市：澳元/美元恐录得一年来最大单周跌幅，此前美元在隔夜时段蹿升

澳洲央行公布的季度政策展望没有意外之处，澳元几无反应。澳洲央行表示，通胀预估下修、以及明年以前经济成长低于一般水平的可能性，是该行本周将利率降至历史低点的部分原因。

澳洲央行没有明确暗示其将再度宽松，这让投资者有理由可以略为缩减对最快下个月继续降息至纪录低位2.5%的预期。

“(央行)没有明确提及宽松倾向，但风险在于下次最新通胀数据出炉后，8月可能会再次降息，”澳洲联邦银行(CBA)分析师Michael Workman表示。

“我们认为(澳洲央行)最新预测没市场预期来得温和，”道明证券(TD Securities)驻新加坡策略师Alvin Pontoh表示。

澳元关键支撑位在0.9980，为0.9581至1.0625升势的61.8%的回档位，交易员称在1.0150前有浓厚卖兴。

澳元兑欧元、英镑和加元在数月低位附近徘徊，但兑日圆缩减跌幅。

新西兰元 亦承压，报0.8360美元，之前曾短暂触及六周低点0.8353。本周有可能下跌近2%。

和澳元相比，新西兰元韧性十足，主要是因新西兰的利率前景。

新西兰一连串强劲数据，包括就业报告亮眼，均加深了新西兰央行下个动作将会是升息的看法。

新西兰元关键支撑在0.8375和0.8390，若跌破该支撑区，则下看趋势线支撑0.8307。(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

汇市主要消息预告 汇市技术面解析

国际汇市报导 汇率路透调查

所有外汇新闻 指标利率一览

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

英镑报导 瑞郎报导

澳元报导 加元报导