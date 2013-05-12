台湾货币市场：5月13日及本提存期资金预期变化一览表

日本央行：副总裁中曾宏加入政府的财政政策小组
路透东京4月1日 - 日本央行副总裁中曾宏加入政府财政政策小组，这是七年来央行官员首次参加，凸显央行大规模货币刺激政策在控制日本庞大财政债务中的作用。
路透台北5月13日 - 台湾货币市场周一及本提存期资金预期变化因素摘要如下：
**宽松因素：
--央行存单到期1,966.15亿台币。
**紧缩因素：
--央行料发行存单。 ---------------------------------------------------- (本提存期)
**宽松因素:
--央行存单到期3兆(万亿)4,477.8亿台币 ：
5/14 630.00亿台币
5/15 641.15亿台币
5/16 2,613.00亿台币
5/17 3,477.50亿台币
5/20 4,091.15亿台币
5/21 1,563.50亿台币
5/22 3,689.00亿台币
5/23 3,876.00亿台币
5/24 1,539.00亿台币
5/25 27.00亿台币
5/27 3,171.50亿台币
5/28 1,273.00亿台币
5/29 57.00亿台币
5/30 2,619.25亿台币
5/31 2,423.20亿台币
6/03 2,786.55亿台币
--国库券到期150亿台币
5/30：财102-5期国库券，天期28天期，金额150亿台币。
--月底军公教薪饷拨款。
**紧缩因素:
--5/20：财政部增额发行30年期”102甲5期”公债，金额350亿台币，15日标售。
--菸酒税及货物税等例行性税款缴库。(完)
(记者 詹静宜; 审校 杨淑祯)
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