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货币新闻 | 2013年 5月 10日 星期五 14:16 BJT

日本经济：鉴于安倍政策，当前日圆汇率适宜--IMF副总裁筱原尚之

“一般来说，如果你宽松货币政策，货币就会走弱。”他表示。

“如果你把安倍的政策整个来看，那么当前的日圆水准似乎是合理的。”

美元兑日圆 周五持续走扬，升破101日圆，为2009年4月以来最高。(完) (编译 李春喜/戴素萍 审校 程琳)
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