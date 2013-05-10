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亚洲 | 2013年 5月 10日 星期五 14:05 BJT

《汇市简讯》美元强势，欧元/美元走势迟滞

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* 部分人士在亚洲盘回补欧元/美元空头部位，但上档有限

* 下档停止单在1.3000下方和1.2950

* 在1.3000前有强劲买盘，据称来自亚洲主权帐户

* 欧元/日圆随美元/日圆上涨，132.00前有阻力。(完)

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