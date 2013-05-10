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货币新闻 | 2013年 5月 10日 星期五 15:32 BJT

重发-日本股市：飙升近3%创五年半收盘高位，受日圆走软刺激

(重发以跟上红条)

路透东京5月10日 - 日本股市日经指数周五跳涨至五年半高位，因美元突破101日圆提振出口股。

日经指数 收盘大涨2.9%，报14,607.54点，创2008年1月7日以来收盘最高。本周该指数飙升6.7%，创2009年12月以来最大单周涨幅。

东证股价指数(TOPIX) 大幅收高2.4%，报1,210.60点。(完)

(编译 田建华; 审校 张涛)
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