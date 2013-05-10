路透基点：台湾大同公司28亿台币三年期再融资案启动--RLPC

路透香港5月10日 - 汤森路透旗下基点援引银行界消息人士称，第一商业银行已经启动台湾上市企业大同公司的28亿台币(9,500万美元)三年期再融资案。

本项无担保定期贷款案有两年展期选项，利率为一级市场商业票据(CP)利率加码100个基点，税前最低利率为2.5%。

贷款利率加码幅度将在借款方公布2013年财报之后调整。如果借款方税前净利高于4%，利率加码幅度将为80个基点，最低利率为2.3%。如果税前净利高于零，但未超过4%，利率加码幅度将是90基点，最低利率为2.4%。

银行邀贷档次有三：

承贷4.50亿台币或以上者，最高综合效益111个基点，有30个基点的先付费用，并获牵头行兼簿记行头衔。

承贷3亿-4.99亿台币者，获得20基点的先付费用和协办行头衔。

承贷1亿-2.99亿台币者，获10基点费用和经理行头衔。

贷款将在1.5年的宽限期之后，分四期每半年不等额偿还。第1-3期贷款偿还额度为10%，第四期为70%。贷款平均年限为2.7年。

融资所得将作为2008年签约的一笔33亿台币五年期循环信贷的再融资。

银行回覆截止期限为6月7日。

借款方上次涉足融资市场是在2012年1月，当时是一笔7.50亿台币两年期定期贷款，贷款利率为台湾商业票据利率加码95个基点。(完)