《汇市简讯》欧洲开盘：美元/日圆料继续上探高点

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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* 美元/日圆上涨0.38%，欧元/日圆上涨0.48%，澳元/美元下跌0.22%，欧元/美元持平
* 亚洲股市多数上涨，日本日经指数和东证股价指数均升逾2%，受疲弱日圆支撑
* 美元/日圆触发停损单，升至101.20高点，上看2009年4月高位101.45
* 其后为2008年10月以来高点106.54
* 挪威消费者物价指数(CPI)、英国工业生产、意大利工业生产、加拿大就业数据和美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席贝南克讲话即将登场。(完)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。