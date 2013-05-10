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亚洲 | 2013年 5月 10日 星期五 14:13 BJT

《汇市简讯》欧洲开盘：美元/日圆料继续上探高点

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* 美元/日圆上涨0.38%，欧元/日圆上涨0.48%，澳元/美元下跌0.22%，欧元/美元持平

* 亚洲股市多数上涨，日本日经指数和东证股价指数均升逾2%，受疲弱日圆支撑

* 美元/日圆触发停损单，升至101.20高点，上看2009年4月高位101.45

* 其后为2008年10月以来高点106.54

* 挪威消费者物价指数(CPI)、英国工业生产、意大利工业生产、加拿大就业数据和美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席贝南克讲话即将登场。(完)

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