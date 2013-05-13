《路透简报》--上周中国重要财经新闻回顾

以下为路透中文新闻为您整理的上周(5月6-10日)中国重要财经新闻： **经济/政策** --中国国务院总理李克强主持召开国务院常务会议，研究部署2013年深化经济体制改革重点工作，其中包括，稳步推出利率汇率市场化改革措施，提出人民币资本项目可兑换的操作方案。

--虽然食品价格上涨推高中国4月CPI，但涨幅基本在市场预期之中，通胀仍不构成当前中国经济的威胁；而工业品价格的持续回落再度暴露需求面偏弱的问题，为国内经济复苏蒙上阴影。 --继前月意外高增长后，中国4月进出口增速再度超预期，但围绕出口虚高的争论仍未停歇，中国经济复苏力度究竟多大尚需更多数据验证。鉴于决策层已意识到热钱异动对外贸数据真实性的影响并出台相关管理措施，一季度中国外贸的高增长料难以持续。

--继中国制造业先行指标意外回落，服务业增长亦显现疲态。汇丰中国4月服务业PMI降至20个月低位，与稍早公布的官方非制造业PMI一道，印证中国经济虽温和复苏，但道路仍然崎岖。

--中国央行发布2013年第一季度货币政策执行报告称，将继续实施稳健的货币政策，增强政策前瞻性、针对性和灵活性，统筹考虑稳增长、控通胀、防风险，把握好货币政策调控的重点、力度和节奏，保持价格总水平基本稳定。 --中国央行官员对路透表示，是否调整利率不是单一因素决定的，必须要综合考虑物价、经济活力和流动性三方面的因素；而利率市场化也是降低企业融资成本的一种手段。

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--为防范外汇收支风险，加强外汇资金流入管理，中国国家外汇管理局发布通知称，外汇贷存比超过参考贷存比的各中、外资银行，应在每月初的10个工作日内（初次实施应于2013年6月底前）将综合头寸调整至下限以上。

--随着越来越多外国央行出台宽松政策，坚挺的人民币正引发热钱滚滚而来。为对冲被动增加的流动性，中国央行在公开市场重启了睽违近一年半的央票。业内人士并称，就目前中国经济形势看，短期内政策有望继续维持中性。

--中国银行间债市监管风暴继续升级。消息人士对路透表示，中债登下发通知暂停了非金融机构法人债券账户除卖出，未到期结算以及转托管之外的其他业务，这意味着一般企业法人的丙类户买入业务已被叫停。

--中国证监会副主席庄心一表示，证券行业创新发展必须持续不断地向前推进，但创新发展和风控合规必须动态均衡。各证券公司都要坚持以风控能力为拓展业务的边界线，确保风险可测、可控，始终把风险控制在其自身可承受的范围内。

--中国央行调查统计司司长盛松成撰文称，现阶段中国仍以间接融资为主；短期内，银行信贷增速不会明显放缓。按照2010年、2011年上市银行资本补充来源推算，今年银行业需要实现净利润1万-1.1万亿元才能满足贷款增长对资本补充的需要。

--全球以市值计最大的银行--工商银行 行长将于近日易人，消息人士指年富力强的副行长易会满获擢升，接替杨凯生担任行长，这有利于这家“大象级”商业银行迎接创新和国际化转型等种种挑战。另一位工行副行长李晓鹏将转任中投公司监事长。

--二位消息人士证实，以资产计中国第六大银行--招商银行 行长马蔚华即将卸任，接任者是建设银行 北京分行现任行长田惠宇。 --专业服务机构德勤(Deloitte)指出，中国经济增速放缓和经济结构转型，将会影响国内银行业的信贷规规模和盈利增长，银行业将会面对不良贷款上升、利率市场化改革等诸多挑战。今年银行业不良贷款上升压力或将温和释放，但区域性不良贷款较集中的风险或将由去年的长三角地区向山东、福建、广东等沿海地区蔓延。 --中国招商银行和贝恩资共同发布报告显示，受宏观经济影响，2012年中国私人财富市场规模增速下降一半（14%），至80万亿元人民币。富人对财富的想法也发生改变，认为创富不如保值重要，而且希望通过境外投资分散风险。

--中国信托业协会公布，一季度末信托公司全行业信托资产规模为8.73万亿元，再创历史新高。这表明中国信托业高增长的势头仍在延续。

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--中国4月原油和铁矿石进口连续第二个月增长，因海外价格下滑鼓励了库存填补。同时季节性需求改善，亦小幅提振了钢厂的铁矿石需求。不过，4月铜进口较前月下滑了7.4%。分析师称，整体数字显示中国经济在第一季度增速减慢后，正在经历着一个脆弱的经济复苏。

--中国国家发改委自5月10日(周五)起上调成品油价，汽、柴油最高零售价格上调幅度均为95元/吨，这是新定价机制以来的首次上调。

--中国证券报报导称，按国土资源部要求，近期各省已启动主题为“促进城镇协调发展的土地差别化政策”调研，对象以重点、特色小城镇为主，旨在为促进城镇化协调发展提供决策依据；此外，由发改委牵头编制的《城镇化发展规划纲要（2012-2020）》将在6月底前完成。

--中国汽车工业协会公布，今年4月汽车销售量同比增加13.4%至184万辆，这一增速高于3月的10.7%。

--中国最大钢厂之一的宝钢股份 宣布,下调主要钢材产品6月份售价，其中热轧和冷轧分别在5月基础上每吨下调180元人民币和150元，这是宝钢9个月来首次下调主要钢材售价。 --上海证券报报导，郑州商品交易所铁合金期货上市立项申请已经获中国证监会批准，这意味着在已上市的螺纹钢、焦炭、焦煤期货的基础上，中国期市钢铁产业链品种体系有望进一步完善。 --面对近期动荡的黄金市场，中国期货投资者将很快迎来一种新的交易模式。上海期货交易所消息人士对路透表示，黄金和白银期货夜盘交易有望于今年6-7月份推出，这标志着中国期货业在完善和创新的道路上迈出重要一步。