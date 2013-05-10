《焦点人物》易会满“逆袭”，49岁接任全球市值第一大银行行长

* 年富力强的易会满接掌“全球市值最大”银行行长

* 器局开阔、业务能力强的实干者

* “姜杨”被誉为金融界“黄金搭档”

* 新搭档为业界视为工行利好，利于“大象”起舞创新

赵红梅/张胜男/谢衡

路透香港/北京5月10日 - 49岁的易会满，将担任全球以资产计最大的银行--工商银行 行长一职。业界人士对于这位从基层做起金融官员的高升，在感到颇为意外的同时，也认为他和现任工行董事长姜建清搭档，将利于工行这只庞大的“大象”迎接创新和国际化转型。

易会满接替64岁的工行行长杨凯生，意味着他从排行第五位的副行长直升全球市值最大银行行长一职，易会满的胜出让诸多金融圈人士意外的笑侃为“逆袭”。然集扎实的业务实力与丰富的从业经验于一身、并得到现任董事长和行长双重“保荐”，顺利摘得行长之职亦有着强有力的支撑。

易会满，1964年出生在民营经济发达、改革意识强、草根金融发端的浙江苍南，1984年大专毕业后，除短暂在央行杭州市分行工作，其余28年均效力工行，在江苏、浙江、北京分行一路走来，2008年起任工行副行长。目前主管对公业务、电子银行、科技、产品创新、运行管理和办公室等工作。

“业务能力强，他从基层做起，多年在江浙地区工作，主管的部门又都是竞争最激烈的前台营销部门，对商业银行竞争体会更深，尤其主管电子银行、运营管理等部门，对互联网金融的冲击更是深有体会，与年过六旬的姜建清搭档更有利于这家全球市值最大的银行加强创新，这对工行来说是利好。”一位银行监管层资深人士对路透称。

易会满一直倡导信息化银行，信息整合、开放、共享、联动，并倡导中国银行业应早日走出一条具有中国特色的转型之路。他多次强调，“只有持续的转型，才有商业银行持续的竞争力。”

“工行公认的有三人业务能力最强，姜(建清)、杨(凯生)和易(会满)，之前传易会去中国银行，我们还说这下有利于中行了，他虽然学历不高，但很神奇，脑子灵活，思路清晰，能力极强，这次他留在工行，我们是最乐意见到的。”工行一位中层管理者如是评价。

多位消息人士对路透表示，工行副行长易会满获擢升，将接替杨凯生担任行长。“昨天较晚时候由中央开会决定的，应该很快就公布。”一位消息人士表示.工行新闻处对此不予置评。

**“姜杨”黄金搭档**

目前64岁的工行现任行长杨凯生，已与董事长姜建清搭档近八年，率领工商银行股改上市、市场化经营，并在此后几年内将工行发展成为全球市值最大、资产规模稳定、国际化势头发展良好的商业银行，是第一家获批收购美国零售银行网络的中资银行。

从2005年10月，杨凯生从常务副行长的职位升任行长。自此，他与姜建清默契配合多年，在金融界堪称“黄金搭档”。工商银行也因管理层稳定而快速发展，专业素养逐渐提高，践行了很多富有远见的决策，如电子化战略、海外并购、内部管理风控等，一改投资者对其上市之初的笨重、服务差等印象，成为一头勇猛的大象。

对于将离职的杨凯生，工商银行内部人士和业界同仁的评价是：“业务能力强”，“人好，作风正派，有眼光，能做事”，“敢于创新，善于协调，行事稳妥”…。据工行内部人士称，杨凯生对外界评价总是一笑置之，听到赞美之词时，会接一句“这些评价太高了”。

一位杨凯生的下属评价道，“他业务能力极强，每次杨行长会签文件，字数不多，但字字珠玑，都能点的很到位，而且看事物眼光很准…他性格也比较直率，有些问题我们委婉地跟他汇报，他能直接就把问题说出来。”

每年两会时，作为全国政协委员的杨凯生是财经记者围追堵截的热门采访对象，有几次在经济组讨论会议结束后，他批完工行下属送来的文件，就开始直言不讳的回答记者的各路问题。从贷款不良率、经营情况，清晰的财务指标总是“脱口而出”。而他和姜建清每年召开的年报业绩新闻会亦爱开门见山，有几次甚至跳过高管介绍银行业绩环节，直接开始答记者问。

他在回答记者问题时耐心、诚恳，喜欢用排比句、偶尔自嘲的调侃亦让不少记者心生好感。他曾在“两会”期间于晚上八点多举办新闻会时调侃，“我得利用这个机会和大家交流，也省得白天你们再把注意力放在我身上”。

而从2008年金融危机开始，杨凯生就已多次提出勿因次贷危机而将资产证券化因噎废食，让银行能够具有可持续的信贷投放能力，成为资产管理大行是中国银行业转型的方向。

工行的高管团队与其它四家国有股份制商业银行相比，多年内保持高度稳定，既无高管“落马”，亦罕见“升迁”，此次中国重要金融部门的掌门人更迭正在集中进行，工行副行长李晓鹏将转任中投公司监事长。

中央财经大学中国银行业研讨中心主任郭田勇评价道，工行在国有大行中属管理规范、业务发展最良好的，这确实与姜杨两位搭档10多年稳健、专业分不开。

**新搭档引领“大象”起舞创新**

尽管被业界调侃为“宇宙行”的工商银行是中国盈利能力最强的银行，然受宏观经济和利率市场化、金融脱媒等影响，净利的高增长恐成往事。去年四大国有银行业绩增速已然创出上市来新低，随着息差继续回落和拨备释放利润空间缩小，今年其净利增速甚至有可能进入“个位数”时代。

摆在“姜易”新拍档面前的还有互联网金融、传统银行转型等诸多难题，而不少业内人士颇为看好这对新搭档的未来，由创新意识强、年富力强的易会满担纲行长，“大象”迎战创新可期。

对于已在工行深耕28年的易会满，业内人士透露，早在上世纪80-90年代初，从基层做起、学历较低的易会满，因业务能力强、头脑灵活等就颇受时任工行杭州市分行行长的张衢看重，着力培养，并一路提携，2008年，张衢因年龄原因退休,时任北京分行行长的易会满接任老领导升至工行副行长。

“易会满改革创新意识挺强，思路缜密，从基层、分行、总行都熟悉，他在信贷、风险、财务、会计、科技、电子银行、管理信息等领域进行了一些创新改革，颇受器重。”一位与易会满共过事的银行人士称。

“他跟杨行长有一点颇为相似，很有领导水平，两人会签文件一个特点，字不多，但非常到点子，一语中的，虽然他没主管过我们部门，但从杭州、江浙‘血拼’过来的，这都是中国金融市场竞争最激烈的地方，基层经验风富，创新意识强，他能留在工行是好事。”工行一位部门负责人评价道。“他很神奇，起初学历并不高，但学习能力非常强。”

易会满曾在出席论坛时表示，中国银行业经营转型势在必行，如果不转型，今后持续盈利增长没有基础，而工行的转型主要围绕在盈利、业务、资产负债、渠道结构上持续优化上，并要加快从资本消耗型向资本节约型业务、本土银行向国际化银行的转变。