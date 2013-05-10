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货币新闻 | 2013年 5月 10日 星期五 14:24 BJT

日股业绩：日产汽车今年头三个月集团净利1,100亿日圆

路透东京5月10日 - 日本日产汽车 周五公布：

* 2013年1-3月集团营业利润1,743亿日圆，上年同期为营业利润1,181亿日圆

* 2013年1-3月集团经常性利润1,647亿日圆，上年同期为营业利润1,182亿日圆

* 2013年1-3月集团净利1,100亿日圆，上年同期为营业利润753亿日圆。(完)
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