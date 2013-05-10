美国个股：百胜强化在华媒体策略以改善形象

(本文由路透中文网编译提供)

路透上海5月10日 - 百胜集团 正强化其在中国的媒体策略，以重新获得消费者的忠诚度。百胜是中国最大的外国快餐连锁公司，此前经历了一连串食品安全事件的冲击。

针对去年12月旗下肯德基餐厅遭遇的鸡类食物中化学物质过多的指责，百胜作出回应后曾遭官方媒体和社交网站的抨击。今年早些时候的禽流感以及刚刚曝出的假羊肉事件不仅影响了肯德基，而且也影响到百胜旗下小肥羊的经营。

自今年年初以来，百胜在华的同店销售急剧下滑，公司预计4月的销售将下滑30%。销售数字将于周五公布。

为挽回中国消费者的信心，百胜发起了一项名为“雷电行动”(Operation Thunder)的运动。百胜在130多个国家拥有肯德基，必胜客和塔可钟(Taco Bell)餐厅。

百胜似乎与位于上海的咨询公司CIC拥有合作关系。CIC是中国最大的社交媒体管理公司之一。该公司每月从众多中文社交网站获取超过1亿条消费者在线评论。

CIC首席执行官弗莱明(Sam Flemming)对路透表示，因两公司是“客户关系，因而他不能就百胜的媒体策略置评。”

弗莱明3月在接受《广告时代》（Ad Age）杂志采访时称，在经历了去年年底的回应缓慢后，肯德基对社交媒体采取了更为积极的态度。

百胜驻美国的一名发言人称，他对百胜与CIC的关系并不知情，但表示，百胜“正在架设”一种先进的社交媒体监控和分析系统。该系统了将在6月初前完成并运行。(完)