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亚洲 | 2013年 5月 13日 星期一 09:42 BJT

《中国2013年国债发行中标明细表》--5月13日

以下为今年发行的各期记账式附息国债中标明细: 
 
 债券名称 招标时间 期限(年) 票面利率  预测利率 发行规模(亿元) 投标倍数   
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  一期      1/9      5       3.15%     3.17%       260         1.92  
  续发      3/6              3.1976%   3.24%       220         2.03
                          (中标收益率)
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  二期      1/16     1       2.81%     2.82%       300         1.59 
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  三期      1/23     7       3.42%     3.44%       300         2.00 
  续发      2/6              3.4304%   3.46%       300         1.90
                          (中标收益率)
  续发2     2/27             3.4271%   3.47%       220         2.61
                          (中标收益率) 
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  四期      1/30     3       3.10%     3.09%       260         2.23 
 *续发      5/8              2.9883%   2.99%       300         1.59
                          (中标收益率)
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  五期      2/20    10       3.52%     3.56%       260         2.86
  续发      3/20             3.5198%   3.58%       220         2.38
                          (中标收益率)
  续发2     4/24            3.4207%    3.47%       307.9       1.88
                          (中标收益率)
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  六期      4/3      2       2.92%     2.99%       260         2.18
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  七期      4/10     1       2.62%     2.59%       300         1.32
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  八期      4/17     7       3.29%     3.31%       303.2       1.84
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  九期      4/19     20      3.99%     4.03%       260         2.23
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  合计                                            4,071.1          
    
 以下为今年发行的各期记账式贴现国债中标明细: 
 
 债券名称 招标时间 期限(天)  加权收益率 发行规模(亿元) 投标倍数
 =============================================================== 
  一期     4/12      273      2.7268%       150          1.39 
  二期     4/19      273      2.8726%       150          1.84
 *三期     5/10      273      2.8856%       150          2.04
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  合计                                      450(完) 
    
  注:1.*代表新增
     2.发行规模和认购额单位均为亿元人民币。
     3.2012年国债发行中标明细表请点选 

 (整理 丁淑琴; 审校 边竞)
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