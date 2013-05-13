《中国2013年国债发行中标明细表》--5月13日

更新版-离岸人民币：港交所国债期货首日成交227手，中国债市开放将增其吸引力
路透香港4月10日 - 首只离岸的中国国债期货产品周一在香港交易所上市，早盘因买卖报价分歧较大成交稀落，午后报价成所改观，成交随之放大。海外投资人表示，流动性差是意料之中的事，预计随着中国债券市场的不断对外开放，该产品的吸引力有望增加。
以下为今年发行的各期记账式附息国债中标明细: 债券名称 招标时间 期限(年) 票面利率 预测利率 发行规模(亿元) 投标倍数 ===================================================================== 一期 1/9 5 3.15% 3.17% 260 1.92 续发 3/6 3.1976% 3.24% 220 2.03 (中标收益率) ===================================================================== 二期 1/16 1 2.81% 2.82% 300 1.59 ===================================================================== 三期 1/23 7 3.42% 3.44% 300 2.00 续发 2/6 3.4304% 3.46% 300 1.90 (中标收益率) 续发2 2/27 3.4271% 3.47% 220 2.61 (中标收益率) ===================================================================== 四期 1/30 3 3.10% 3.09% 260 2.23 *续发 5/8 2.9883% 2.99% 300 1.59 (中标收益率) ===================================================================== 五期 2/20 10 3.52% 3.56% 260 2.86 续发 3/20 3.5198% 3.58% 220 2.38 (中标收益率) 续发2 4/24 3.4207% 3.47% 307.9 1.88 (中标收益率) ===================================================================== 六期 4/3 2 2.92% 2.99% 260 2.18 ===================================================================== 七期 4/10 1 2.62% 2.59% 300 1.32 ===================================================================== 八期 4/17 7 3.29% 3.31% 303.2 1.84 ===================================================================== 九期 4/19 20 3.99% 4.03% 260 2.23 ===================================================================== 合计 4,071.1 以下为今年发行的各期记账式贴现国债中标明细: 债券名称 招标时间 期限(天) 加权收益率 发行规模(亿元) 投标倍数 =============================================================== 一期 4/12 273 2.7268% 150 1.39 二期 4/19 273 2.8726% 150 1.84 *三期 5/10 273 2.8856% 150 2.04 =============================================================== 合计 450(完) 注:1.*代表新增 2.发行规模和认购额单位均为亿元人民币。 3.2012年国债发行中标明细表请点选 (整理 丁淑琴; 审校 边竞)
路透香港4月10日 - 首只离岸的中国国债期货产品周一在香港交易所上市，早盘因买卖报价分歧较大成交稀落，午后报价成所改观，成交随之放大。海外投资人表示，流动性差是意料之中的事，预计随着中国债券市场的不断对外开放，该产品的吸引力有望增加。
* 法国大选的不确定性令欧元受压 * 美元净多仓降至五周低点--IMM数据 * 美国就业岗位增幅低于预期，但趋势料不变 路透伦敦4月10日 - 欧元兑美元周一小跌，受抑于法国大选在即带来的紧张情绪，因投资者估量近期显示竞争加剧的民调结果。 投资者密切关注大选进程，因一位竞选人极右派玛琳娜.勒庞声称如果赢得胜利的话，将使法国退欧，令人担心在英国去年退欧后欧元区行将解散。 伦敦早盘，欧元兑美元下跌0.1%至1.0585，在上日所及的一个月新低1.0570上方徘徊。 “我认为市场整体而言有些不安...我们见到法国民意调查显示总统大选选情趋于紧绷，”法国兴业银行驻伦敦的汇市策略师Alvin Tan表示。 数周以来民意调查显示，法国极右翼民族阵线主席玛琳娜.勒庞(Marine Le Pen)及中间派的马克龙(Emmanuel Macron)将在4月23日首轮投票中居于领先地位，进入5月7日的第二轮投票。 一周至一年期的欧元/美元隐含波动率 升至英国退欧公投以来的最高
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