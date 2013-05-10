《路透简报》--中国金融市场一周走势回顾

以下为路透中文新闻为您整理的(5月6日-5月10日)当周中国金融市场摘要: 汇市: * 人民币兑美元即期 本周累计走升0.2%，为连续第11周升值。受4月高于预 期的中国贸易数据、以及央行推进汇率改革、扩大波幅的政策预期影响，人民币升值节奏加 快、幅度加大，人民币随中间价连续三个交易日创下历史新高。中间价升破6.20关口，即期 则逼近6.13。但周五因美国就业状况改善、隔夜美指大涨，人民币快速升值势头遭到回档， 但下跌幅度有限，后市料人民币仍然保持偏强走势。 公开市场操作: * 随着越来越多外国央行出台宽松政策，坚挺的人民币正引发热钱滚滚而来。为对冲被 动增加的流动性，中国央行重启了睽违近一年半的央票。虽因当周到期资金偏多净投放规模 达到840亿元人民币，但其稳定流动性意图应未改。业内人士并称，就目前中国经济形势看 ，短期内政策有望继续维持中性。具体操作工具方面，三个月央票期限适中，机构需求亦可 ，未来继续进行的可能性较大，但一年期品种则因锁定资金过长，复出可能会稍加谨慎。[C N/MMTCN] 债市: * 银行间债市当周现券总体走势偏暖，高等级信用债表现更加明显一些。外围经济体竞 先降息及国内经济数据偏弱等利多债市，机构选择介入收益水平较好的信用债品种。然收益 率进一步下行空间或有限，市场等待下周其他经济数据和公开市场动向给予进一步指引，心 态仍偏谨慎。 票据: * 中国票据市场转贴利率当周略降，幅度较上周明显放缓。在宽松资金面支撑下机构收 票热情不减，不过交易人士指出，伴随经济弱复苏，进入5月后有部分银行贷款投放显现改 善迹象，由此也相对削减了一些买票意愿，限制转帖利率走低空间。中国央行在时隔一年半 后重启央票发行，交易员对此表示，票市对政策面的变化反应相对迟钝，且央行此举对本周 资金面几无影响，所以并未对转贴产生扰动。 股市: * 中国股市沪综指 当周累计上涨1.87%。受宏观经济弱复苏及非金融企业盈利能 力下滑的影响，及新股发行重启时间仍存不确定性，大盘维持震荡态势，不过中小盘股走势 相当强劲。本周五沪综指收报2,246.831点。 期市: * 沪铜当周大涨。因美国就业数据强劲及各大央行出台刺激措施，提振投资人对工业金 属需求增长的信心，沪铜周一出现补涨行情，主力合约涨停，随后铜价在近期高位附的强劲 震荡。主力9月合约周五收报53,420元，较上周涨2,420元。 黄金: * 黄金价格当周震荡小幅调整，全球最大的黄金ETF持仓整体仍呈现下滑态势，且股市 表现强劲削弱黄金避险魅力，不过实货需求依旧强劲，为金价带来下档支撑。上海期金主力 12月合约周五收报291.60元，较上周下滑3.81元，或1.29%。(完) (整理 林琦/边竞/康熙泽/李航; 审校 张喜良)