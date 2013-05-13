《中国国债发行日程表》--5月13日

更新版-离岸人民币：港交所国债期货首日成交227手，中国债市开放将增其吸引力
路透香港4月10日 - 首只离岸的中国国债期货产品周一在香港交易所上市，早盘因买卖报价分歧较大成交稀落，午后报价成所改观，成交随之放大。海外投资人表示，流动性差是意料之中的事，预计随着中国债券市场的不断对外开放，该产品的吸引力有望增加。
1、以下为中国即将或正在发行的国债: 发债主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 上市时间 (亿元人民币) ------------------------------------------------------------------------------- 财政部 *300 7年 *周三招标 续发记账式国债 *5/16-5/20 *5/22 财政部 *200 50年 *周五招标 记账式国债 *5/20-5/22 *5/24 财政部 至多300 3年 5.00% 电子式储蓄国债 5/10-5/19 至多200 5年 5.41% 电子式储蓄国债 5/10-5/19 财政部 300 3年 *2.9883% 续发记账式国债 5/9-5/13 5/15 （中标收益率，今年第四期三年品种第一次续发） 财政部 150 9个月 *2.8856% 记账式贴现国债 5/13-5/15 5/17 财政部 -- 10年 -- 记账式国债 5/22 财政部 -- 2年 -- 记账式国债 5/24 财政部 -- 5年 -- 记账式国债 5/29 财政部 -- 7年 -- 续发记账式国债 6/5 财政部 -- 3/5年 -- 凭证式储蓄国债 6/10 财政部 -- 9个月 -- 记账式贴现国债 6/14 财政部 -- 10年 -- 续发记账式国债 6/19 财政部 -- 1年 -- 记账式国债 7/3 财政部 -- 7年 -- 记账式国债 7/10 财政部 -- 3/5年 -- 电子式储蓄国债 7/10 财政部 -- 10年 -- 续发记账式国债 7/17 财政部 -- 5年 -- 续发记账式国债 7/24 财政部 -- 7年 -- 续发记账式国债 8/7 财政部 -- 3/5年 -- 电子式储蓄国债 8/10 财政部 -- 3年 -- 记账式国债 8/14 财政部 -- 10年 -- 记账式国债 8/21 财政部 -- 3年 -- 续发记账式国债 9/4 财政部 -- 3/5年 -- 凭证式储蓄国债 9/10 财政部 -- 7年 -- 续发记账式国债 9/11 财政部 -- 3/5年 -- 电子式储蓄国债 10/10 财政部 -- 7年 -- 记账式国债 10/16 财政部 -- 10年 -- 续发记账式国债 10/23 财政部 -- 1年 -- 记账式国债 10/30 财政部 -- 5年 -- 记账式国债 11/6 财政部 -- 3/5年 -- 凭证式储蓄国债 11/10 财政部 -- 7年 -- 续发记账式国债 11/13 财政部 -- 10年 -- 续发记账式国债 11/20 财政部 -- 5年 -- 续发记账式国债 12/4 财政部 -- 7年 -- 续发记账式国债 12/11 2、以下为中国即将或正在发行的地方政府债: 发债主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 上市时间 (亿元人民币) --------------------------------------------------------------------------------------------- 无 --------------------------------------------------------------------------------------------- 注:1、*代表新增 2、记帐式国债均为跨市场国债,即在中国全国银行间债券市场及证券交易所市场上市.(完) (整理 丁淑琴; 审校 曹巍浩)
路透香港4月10日 - 首只离岸的中国国债期货产品周一在香港交易所上市，早盘因买卖报价分歧较大成交稀落，午后报价成所改观，成交随之放大。海外投资人表示，流动性差是意料之中的事，预计随着中国债券市场的不断对外开放，该产品的吸引力有望增加。
* 法国大选的不确定性令欧元受压 * 美元净多仓降至五周低点--IMM数据 * 美国就业岗位增幅低于预期，但趋势料不变 路透伦敦4月10日 - 欧元兑美元周一小跌，受抑于法国大选在即带来的紧张情绪，因投资者估量近期显示竞争加剧的民调结果。 投资者密切关注大选进程，因一位竞选人极右派玛琳娜.勒庞声称如果赢得胜利的话，将使法国退欧，令人担心在英国去年退欧后欧元区行将解散。 伦敦早盘，欧元兑美元下跌0.1%至1.0585，在上日所及的一个月新低1.0570上方徘徊。 “我认为市场整体而言有些不安...我们见到法国民意调查显示总统大选选情趋于紧绷，”法国兴业银行驻伦敦的汇市策略师Alvin Tan表示。 数周以来民意调查显示，法国极右翼民族阵线主席玛琳娜.勒庞(Marine Le Pen)及中间派的马克龙(Emmanuel Macron)将在4月23日首轮投票中居于领先地位，进入5月7日的第二轮投票。 一周至一年期的欧元/美元隐含波动率 升至英国退欧公投以来的最高
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