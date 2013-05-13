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亚洲 | 2013年 5月 13日 星期一 09:38 BJT

《中国国债发行日程表》--5月13日

1、以下为中国即将或正在发行的国债:

 发债主体    规模     期限   票面利率     债券类型        发行时间    上市时间
         (亿元人民币)       
-------------------------------------------------------------------------------
  财政部    *300      7年     *周三招标  续发记账式国债   *5/16-5/20  *5/22
  财政部    *200      50年    *周五招标  记账式国债       *5/20-5/22  *5/24
  财政部   至多300    3年      5.00%     电子式储蓄国债    5/10-5/19
           至多200    5年      5.41%     电子式储蓄国债    5/10-5/19
  财政部     300      3年      *2.9883%  续发记账式国债    5/9-5/13    5/15
                            （中标收益率，今年第四期三年品种第一次续发）
  财政部     150      9个月    *2.8856%  记账式贴现国债    5/13-5/15   5/17
  财政部      --      10年      --       记账式国债         5/22
  财政部      --      2年       --       记账式国债         5/24
  财政部      --      5年       --       记账式国债         5/29
  财政部      --      7年       --       续发记账式国债     6/5
  财政部      --      3/5年     --       凭证式储蓄国债     6/10
  财政部      --      9个月     --       记账式贴现国债     6/14
  财政部      --      10年      --       续发记账式国债     6/19
  财政部      --      1年       --       记账式国债         7/3
  财政部      --      7年       --       记账式国债         7/10
  财政部      --      3/5年     --       电子式储蓄国债     7/10
  财政部      --      10年      --       续发记账式国债     7/17
  财政部      --      5年       --       续发记账式国债     7/24
  财政部      --      7年       --       续发记账式国债     8/7
  财政部      --      3/5年     --       电子式储蓄国债     8/10
  财政部      --      3年       --       记账式国债         8/14
  财政部      --      10年      --       记账式国债         8/21
  财政部      --      3年       --       续发记账式国债     9/4
  财政部      --      3/5年     --       凭证式储蓄国债     9/10
  财政部      --      7年       --       续发记账式国债     9/11
  财政部      --      3/5年     --       电子式储蓄国债     10/10
  财政部      --      7年       --       记账式国债         10/16
  财政部      --      10年      --       续发记账式国债     10/23
  财政部      --      1年       --       记账式国债         10/30
  财政部      --      5年       --       记账式国债         11/6
  财政部      --      3/5年     --       凭证式储蓄国债     11/10
  财政部      --      7年       --       续发记账式国债     11/13
  财政部      --      10年      --       续发记账式国债     11/20
  财政部      --      5年       --       续发记账式国债     12/4
  财政部      --      7年       --       续发记账式国债     12/11

2、以下为中国即将或正在发行的地方政府债:

  发债主体      规模     期限      票面利率       债券类型        发行时间        上市时间
           (亿元人民币)        
---------------------------------------------------------------------------------------------
无        
---------------------------------------------------------------------------------------------
    
注:1、*代表新增
   2、记帐式国债均为跨市场国债,即在中国全国银行间债券市场及证券交易所市场上市.(完)

 (整理 丁淑琴; 审校 曹巍浩)
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