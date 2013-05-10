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市场报道 | 2013年 5月 10日 星期五 14:23 BJT

表格：德国3月经季节调整的贸易顺差略收窄至176亿欧元

路透柏林5月10日 - 德国联邦统计局周五公布，3月经季节调整后贸易顺差略收窄至176亿欧元，分析师预估为165亿欧元。2月修正为顺差177亿欧元。

以下为详细数据(若非特别标明，则单位为10亿欧元):

13年3月 13年2月 12年3月

贸易收支(经季节调整) 17.6 17.7 13.9

出口 91.4 90.9 91.0

出口变动(较上月，%) +0.5 -1.2 -0.2

进口 73.8 73.2 77.1

进口变动(较上月，%) +0.8 -3.9 +0.6

(完) (编译 张若琪 审校 高琦)
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