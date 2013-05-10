亚洲新股：达富来国际集团申请在菲律宾上市，料筹资8.54亿美元-IFR

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透香港5月10日 - 汤森路透旗下IFR周五引用招股说明书草案内容报导称，休闲娱乐业者云顶香港 与菲律宾安德集团(Alliance Global Group Inc) 间的合资公司将于马尼拉进行首次公开发行(IPO)，可望筹资多达8.54亿美元。
IFR指出，这家名为达富来国际集团(Travellers International Hotel Group, Inc.)的合资公司申请发行14.9亿股，最高招股价格为23.38菲律宾披索，交易总额达348亿披索(8.54亿美元)。
IFR提到，这起IPO案料将于三个月内推出，最终规模可能还会有所改变。
该公司上月聘请美银美林 、CIMB 、马来亚银行 、Religare Capital Markets及瑞银集团 负责此次IPO事宜。(完)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。