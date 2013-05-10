亚洲新股：达富来国际集团申请在菲律宾上市，料筹资8.54亿美元-IFR

路透香港5月10日 - 汤森路透旗下IFR周五引用招股说明书草案内容报导称，休闲娱乐业者云顶香港 与菲律宾安德集团(Alliance Global Group Inc) 间的合资公司将于马尼拉进行首次公开发行(IPO)，可望筹资多达8.54亿美元。

IFR指出，这家名为达富来国际集团(Travellers International Hotel Group, Inc.)的合资公司申请发行14.9亿股，最高招股价格为23.38菲律宾披索，交易总额达348亿披索(8.54亿美元)。

IFR提到，这起IPO案料将于三个月内推出，最终规模可能还会有所改变。

该公司上月聘请美银美林 、CIMB 、马来亚银行 、Religare Capital Markets及瑞银集团 负责此次IPO事宜。(完)