台股业绩：鸿海4月合并营收2,917.6亿台币，同比跌5.1%

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因技术性买盘和空头回补
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透台北5月10日 - 全球最大消费电子产品代工商--台湾鸿海精密 周五公布，4月合并营收为 2,917.6亿台币，较上年同期衰退5.1%。
鸿海上年同期营收为3,073.7亿台币。
该股今日收低1.35%，报80.5台币；大盘加权股价指数 则收跌0.07%，报8,280.26点。
鸿海最近三个月营收表现如下:
营收(亿台币) 较上月增减(%) 较上年同期增减(%)
2013年4月 2,917.59 +12.05 -5.1
2013年3月 2,603.83 +10.77 -27.3
2013年2月 2,350.6 -25.03 -22.1(完)
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(记者 高洁如；审校 黄凯)
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路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。
路透多伦多/渥太华4月7日 - 加拿大主要股指周五下滑，金融股和自然资源类股下跌，尽管担心地缘政治紧张关系加剧，此前美国向叙利亚发动导弹袭击，引发投资者避险。