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货币新闻 | 2013年 5月 10日 星期五 16:46 BJT

台股业绩：鸿海4月合并营收2,917.6亿台币，同比跌5.1%

路透台北5月10日 - 全球最大消费电子产品代工商--台湾鸿海精密 周五公布，4月合并营收为 2,917.6亿台币，较上年同期衰退5.1%。

鸿海上年同期营收为3,073.7亿台币。

该股今日收低1.35%，报80.5台币；大盘加权股价指数 则收跌0.07%，报8,280.26点。

鸿海最近三个月营收表现如下:

营收(亿台币) 较上月增减(%) 较上年同期增减(%)

2013年4月 2,917.59 +12.05 -5.1

2013年3月 2,603.83 +10.77 -27.3

2013年2月 2,350.6 -25.03 -22.1(完)

参看相关细节,请见鸿海网站,网址为 here

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