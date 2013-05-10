日股业绩：日立预估本财年营业利润将跳增18.5%，符合分析师预估

路透东京5月10日 - 日本电子业巨擘日立 周五预估本财年营业利润将跳增18.5%，符合分析师预期。该公司除因日圆贬值而获益，并预料将受惠于国内外经济复苏回温。

日立称，预估2013/14年营业获利5,000亿日圆。汤森路透I/B/E/S分析师平均预估为5,248亿日圆。日立是日本最大企业之一，市值达310亿美元，全球员工超过30万人。

该公司2012/13集团营业利润为4,220.3亿日圆，较前一年度上升2.4%。

日立称其建筑设备部门可望复苏，去年该部门因主要市场中国放缓而受创。该部门2012/13财年营业利润为820亿日圆，高于前一年度的546亿日圆。

日立股价从1月以来涨幅达28%，日经指数 同期涨幅为40%。该公司周五公布业绩之前，股价收高2.7%。

日立对当前财年的美元/日圆汇率假设为95日圆、欧元/日圆汇率假设为120日圆。(完)