版本:
中国
货币新闻 | 2013年 5月 10日 星期五 14:55 BJT

南非个股：Gold Fields第一季获利大减66%，因产量和金价双降

路透约翰尼斯堡5月10日 - 黄金生产商Gold Fields 周五公布第一季获利下滑66%，因其产量和金价下降。

该公司今年第一季每股盈余(EPS)为0.04美元，前季重整后为每股0.12美元。产量减少11%至477,000盎司。(完) (编译 张若琪 审校 张涛)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐