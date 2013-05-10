国际油市：联合石油出售一批北海原油，或显示中国有意积极参与制定指标油价

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因技术性买盘和空头回补
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透伦敦5月9日 - 中国联合石油公司罕见地出售一批北海原油，这可能暗示着全球第二大原油消费国有兴趣在制定指标油价上扮演更为积极的角色。
交易商指出，联合石油在普氏(Platts)的30分钟交易窗口出售一批北海福尔蒂斯原油。普式为协助建立指标油价的石油定价机构。
中国业者在北海原油市场的影响力与日俱增，北海原油市场通过布兰特原油作为指标，成为每日钜额原油交易的价格参考。
两家原油交易商表示，他们先前没有在窗口时段见过联合石油作为福尔蒂斯的卖方。联合石油是中国石油天然气集团公司(简称中国石油集团)和中国化工进出口总公司合组的石油外贸公司，由中国石油集团经营。
“之前从未见到他们在窗口交易时段现身，”一名交易商表示，他推测该批原油原本预定要发货至苏格兰Grangemouth的Petroineos炼厂。
交易商表示，这批船货在窗口时段未成交。
今年稍早中国海洋石油总公司 以151亿美元收购加拿大能源业者Nexen，而Nexen是供应福尔蒂斯原油最大油田Buzzard的营运商。(完)
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。
路透多伦多/渥太华4月7日 - 加拿大主要股指周五下滑，金融股和自然资源类股下跌，尽管担心地缘政治紧张关系加剧，此前美国向叙利亚发动导弹袭击，引发投资者避险。