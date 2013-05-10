国际油市：联合石油出售一批北海原油，或显示中国有意积极参与制定指标油价

路透伦敦5月9日 - 中国联合石油公司罕见地出售一批北海原油，这可能暗示着全球第二大原油消费国有兴趣在制定指标油价上扮演更为积极的角色。

交易商指出，联合石油在普氏(Platts)的30分钟交易窗口出售一批北海福尔蒂斯原油。普式为协助建立指标油价的石油定价机构。

中国业者在北海原油市场的影响力与日俱增，北海原油市场通过布兰特原油作为指标，成为每日钜额原油交易的价格参考。

两家原油交易商表示，他们先前没有在窗口时段见过联合石油作为福尔蒂斯的卖方。联合石油是中国石油天然气集团公司(简称中国石油集团)和中国化工进出口总公司合组的石油外贸公司，由中国石油集团经营。

“之前从未见到他们在窗口交易时段现身，”一名交易商表示，他推测该批原油原本预定要发货至苏格兰Grangemouth的Petroineos炼厂。

交易商表示，这批船货在窗口时段未成交。

今年稍早中国海洋石油总公司 以151亿美元收购加拿大能源业者Nexen，而Nexen是供应福尔蒂斯原油最大油田Buzzard的营运商。(完)