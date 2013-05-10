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亚洲 | 2013年 5月 10日 星期五 15:08 BJT

日本债市：公债大跌，因日圆/美元贬破100刺激日股飙涨

当日涨跌         上日
                                         最新报价        (基点)         收市价
                                                                           
 两年期公债                                   0.115%           +0.5        0.110%
 五年期公债                                   0.275%           +5.0        0.225%
 10年期公债                                   0.680%           +9.0        0.590%
 20年期公债                                   1.565%           +6.0        1.505%
 30年期公债                                   1.710%           +5.0        1.660%
 10年期公债期货  <0#JGB:>                     143.70          -1.02        144.72
                                                                                 
 注1：公债期货涨跌为点数。                                           
 注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。                                             
 (完)
  
          
    美国公债发行日程表  全球主要国家发债预告  
    美债每日展望          欧元区公债市场        
    美国现货公债          英国公债市场              
    东京美债              日本公债市场              
    中国债市               台湾债市                  
    利率或央行相关报导  [INT|CEN-CMN]
    美国指标公债报价    欧元区指标公债报价     



 (编译 李婷仪 审校 蔡美珍)
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