路透基点：台湾Mayfull拟通过修订原有协议寻求15亿台币融资--RLPC

路透香港5月9日 - 汤森路透旗下基点援引银行界消息人士称，Mayfull Enterprise Corp Ltd寻求通过修订2010年6月签署的60亿台币(2.04亿美元)五年期融资协议，增加一笔融资，使其金额扩大至75亿台币。

准备增加的是21亿台币的D部分。原有贷款包括10亿台币的A部分循环信贷，40亿台币的B部分定期贷款，以及10亿台币的C部分定期贷款。在修订原有贷款协议之后，A部分将缩减至4亿台币。

新增的D部分贷款年限在2.5年左右，贷款利率为两年期浮动邮政储蓄利率加码124基点，将与2010年融资案中的三年及五年期部分同时到期。

原有贷款银行受邀按2010年融资案出资比例分担新增贷款，参与费为2基点。

主办行、牵头行兼簿记行国泰世华银行正在安排新增贷款事宜。

新增贷款需得到全部原有贷款银行的同意，回复截止期是5月24日。

新增贷款用于在台北中山区兴建一个25层的商业建筑。

在当初的贷款协议中，A部分利率为两年期浮动邮政储蓄利率加码73基点，B部分第一年第一笔贷款利率为加码54基点，从第二年第一笔贷款开始为加码63基点。C部分利率为加码82基点。

在2010年的融资案中，国泰世华银行承贷30亿台币，彰化商业银行承贷9亿台币，二者均为牵头行。还有七家银行作为经理行参与贷款：台湾新光商业银行(5亿台币)，兆丰国际商业银行(4亿台币)，上海商业储蓄银行(4亿台币)，永丰银行(2亿台币)，第一商业银行(2亿台币)，华南商业银行(2亿台币)，台湾土地银行(2亿台币)。(完)