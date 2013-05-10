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市场报道 | 2013年 5月 10日 星期五 15:22 BJT

更新版-德国数据：3月进出口较前月小幅上扬，暗示经济成长正缓步提速

分析师警告称，出口前景不是一片光明，且称德国今年将必须更加依靠消费者支出来支撑经济成长。

Schulz称，“日本是竞争者，极低的日圆汇价可以从德国企业手中抢走市场份额。欧元区经济依旧陷入衰退，下半年前没有复苏可能。”其还补充称，德国出口将不会是经济成长推手。

经季节性调整后的贸易顺差小幅收窄至176亿欧元，预估为165亿欧元。2月上修为177亿欧元。(完)
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