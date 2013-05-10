中国股市：沪综指收升小涨，地产股反弹抵消中小盘股回调

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因技术性买盘和空头回补
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透上海5月10日 - 中国股市沪综指周五继续震荡态势，收盘小升。分析师指出，由于宏观经济面仍显露弱复苏特征，大家对企业盈利能力仍存疑虑，大盘整体难脱盘势。不过板块轮换迹象初显，近期较为强势的中小盘股已显颓势，而房地产股等蓝筹接力上扬。
沪综指 收报2,246.831点，涨13.860点或0.62%,本周沪综指累计上涨1.87%。上海A股今日成交额为810亿元人民币，昨日为910亿元。
“宏观数据比预期的差，预示着非金融企业的盈利能力短期难改善，”浙商证券分析师王伟俊指出，从盘面特征看，新股发行恢复正逐步临近，对于近期猛炒的中小盘股是一大利空，今日已有部分资金撤离该板块。
深市创业板综指 收跌0.36%，跑输深圳综指 当日0.379%的涨幅。上海地产类指数 收升1.95%。
沪深300指数 收升0.52%，报2,540.836点。沪深300指数期货主力5月合约 尾盘报2,538点，涨0.76%，成交695,661手。（完）
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路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。
路透多伦多/渥太华4月7日 - 加拿大主要股指周五下滑，金融股和自然资源类股下跌，尽管担心地缘政治紧张关系加剧，此前美国向叙利亚发动导弹袭击，引发投资者避险。