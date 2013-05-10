表格：外资及陆资在台股买超58.41亿台币，连12日买超共901.66亿

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透台北5月10日 - 台湾证券交易所周五资料显示，外资及陆资今日在台股买超58.41亿台币，连续12个交易日买超累计901.66亿，上交易日修正为买超79.30亿。
三大法人今日合计买超50.99亿台币，上交易日修正后为买超69.94亿。
以下为本月以来三大法人每日的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)：
日期 外资及陆资 自营商 投信 合计
5/10 +58.41 -0.21 -7.22 +50.99
5/9 +79.30r -0.39 -8.97r +69.94r
5/8 +158.00r +3.08r -9.30r +151.78r
5/7 +75.95 -11.26 -13.20r +51.48r
5/6 +33.66 +8.08 -3.82r +37.92r
5/3 +46.34r +0.14 -12.52r +33.96r
5/2 +79.57 +8.34 -5.07r +82.84r
本月累计 +531.22 +7.76 -60.09 +478.90
月份 外资及陆资 自营商 投信 合计
4月 +295.16r +41.01 -76.76r +259.41r
3月 -308.80 -41.07 -101.25r -451.12r
2月 +292.05r +47.76 -45.64r +294.17r
1月 +163.04 +6.14 -79.48 +89.70
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参看台湾股市相关新闻,请点选 (完) (记者 董永年; 审校 杨淑祯)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。