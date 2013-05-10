东京汇市：美元兑日圆飙升至101并创四年高位，分析师料进一步上涨

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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纽约 当日 今年来 2011年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.3034 1.3041 -0.05 +0.69 1.2945 美元/日圆 101.07 100.59 +0.48 +31.36 76.94 欧元/日圆 131.72 131.18 +0.41 +32.29 99.57 美元/瑞郎 0.9502 0.9480 +0.23 +1.34 0.9376 英镑/美元 1.5435 1.5448 -0.08 -0.64 1.5535 美元/加元 1.0084 1.0067 +0.17 -1.07 1.0193 澳元/美元 1.0064 1.0092 -0.28 -1.57 1.0225 新西兰元/美 0.8352 0.8391 -0.46 +7.30 0.7784 元 澳元/日圆 101.700 101.520 +0.18 +29.32 78.640 新西兰元/日 84.420 84.410 +0.01 -29.37 119.530 圆 英镑/日圆 155.98 155.39 +0.38 +30.49 119.53 澳元/新西兰 1.2041 1.2024 +0.14 -8.27 1.3126 元 附注:上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价,当日涨跌幅亦 以此为基准计算. (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 汇市主要消息预告 汇市技术面解析 国际汇市报导 汇率路透调查 所有外汇新闻 指标利率一览 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 英镑报导 瑞郎报导 澳元报导 加元报导 人民币报导 台币报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 戴素萍 审校 李春喜)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。