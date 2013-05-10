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亚洲 | 2013年 5月 10日 星期五 15:14 BJT

东京汇市：美元兑日圆飙升至101并创四年高位，分析师料进一步上涨

纽约      当日     今年来    2011年
                             最新报价  上收市价   涨跌%     涨跌%     收市价
                                                                         
 欧元/美元                     1.3034    1.3041     -0.05     +0.69    1.2945
 美元/日圆                     101.07    100.59     +0.48    +31.36     76.94
 欧元/日圆                     131.72    131.18     +0.41    +32.29     99.57
 美元/瑞郎                     0.9502    0.9480     +0.23     +1.34    0.9376
 英镑/美元                     1.5435    1.5448     -0.08     -0.64    1.5535
 美元/加元                     1.0084    1.0067     +0.17     -1.07    1.0193
 澳元/美元                     1.0064    1.0092     -0.28     -1.57    1.0225
 新西兰元/美                   0.8352    0.8391     -0.46     +7.30    0.7784
 元                                                                  
 澳元/日圆                    101.700   101.520     +0.18    +29.32    78.640
 新西兰元/日                   84.420    84.410     +0.01    -29.37   119.530
 圆                                                                  
 英镑/日圆                     155.98    155.39     +0.38    +30.49    119.53
 澳元/新西兰                   1.2041    1.2024     +0.14     -8.27    1.3126
 元                                                                  
                                                                             
 附注:上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价,当日涨跌幅亦
 以此为基准计算.
 (完)
      
        
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 (编译 戴素萍 审校 李春喜)
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