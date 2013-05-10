金属期市：LME期铜缩减跌幅，有望连续第三周周线收高

0701GMT基本金属价格：

金属 最新报价 变动 涨跌% 年初迄今涨跌%

LME期铜 7390.00 36.00 +0.49 -6.80

上海期铜 53420 480 +0.91 -7.39

COMEX期铜 335.50 1.45 +0.43 -8.15

LME期铝 1893.25 2.25 +0.12 -8.58

上海期铝 14670 25 +0.17 -4.40

LME期锌 1881.00 9.00 +0.48 -8.84

上海期锌 14625 -920 -5.92 -5.92

LME期镍 15412.00 127.00 +0.83 -10.16

LME期铅 2021.00 4.00 +0.20 -13.63

上海期铅 14120.00 25.00 +0.18 -7.41

LME期锡 20710.00 -15.00 -0.07 -11.50

LME/上海套利价差^ -502

注：上海期货交易所报价为元(人民币)/吨，LME报价为美元/吨，COMEX报价为美分/磅

上海和COMEX合约为交投最活跃的月份

^ 套利价差的计算方法为：伦敦三个月期铜价格换算为人民币并加上17%的增值税，再减去上海三个月期铜价格。(完)

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