《焦点人物》专业且有政治智慧，屠光绍掌舵中国主权财富基金

* 上海市副市长屠光绍将出任中投董事长

* 具有政治智慧且擅长人际资源协调

* 是中国重要金融机构高层人事更迭中的一环

* 中投投资风格料保持稳定

作者 谢衡/毕晓雯

路透北京/香港5月10日 - 全球最大主权财富基金--中国投资有限责任公司 的掌门人选终于尘埃落定，被业界誉为“既专业又有政治智慧”的上海市副市长屠光绍将出任该公司董事长。

自前任董事长楼继伟调任财政部部长之后，市场不断猜测谁将接手。外界的热议一方面凸显出此人选的重要，另一方面亦说明该职位在某种程度上也是个“烫手的山芋”，谁来承接都是不小的挑战。

“屠光绍是一位又专业、又会做官的人。”一位香港的中资券商高层称。

纵观现年54岁的屠光绍个人履历，从1984年北京大学经济系硕士毕业开始，直至现任上海市常务副市长，期间工作部门虽几经转换，但始终没有离开过经济金融领域。

“他去上交所任总经理，是当时的总理朱(金+容)基亲笔批复任命的，说明当时屠已成为高层心目中金融领域的储备人才。” 一位与屠光绍熟识多年的资深人士称。

1997年秋，亚洲金融危机肆虐，亦是中国证券业最为动荡的发展初期，当时上交所的管理权刚刚从上海市政府转移到中国证监会，屠光绍即出任上海证券交易所总经理、党委书记。

“刚经历了‘327国债事件’、沪深两市同时抓了几个大庄家，有多少复杂的关系要处理啊！可屠都处理得很好。许多跟他一起工作的人都说，屠善于协调、平衡，以及考虑多方的利益，才能把当时这么复杂的事情处理好！”上述券商高层说。

上述与屠熟识多年的资深人士表示，来自湖北一个普通家庭的屠光绍，从上大学期间就韬光养晦，表现出低调、沉稳、能忍耐的特质。

屠光绍北大研究生毕业后进入北京市政府工作，做事认真仔细、吃苦勤勉，深得当时的主管领导陈元赏识。陈元是中国金融业的重要资深人士，此前刚从中国国家开发银行 董事长位上离任。

央行上海分行人士有关人士亦表示，屠光绍是一位学者型官员，他经常在上海财经学院和北大经院讲课，思路清晰，经济学知识扎实，对中国金融改革历程熟络于心，做事也很周全，是国内少有的熟通金融的官员。

“现在高层这样任用屠，说明还是愿意他走财经专业人才的路径。相信他在新的任上也会继续一贯的风格，谨慎为上。”上述与屠光绍熟识多年的资深人士称。

此次中投换帅，亦是中国重要金融机构高层人事更迭中的一环。全球以市值计最大银行--中国工商银行 行长亦将于近日易人，消息人士指年富力强的副行长易会满获擢升，接替杨凯生担任行长，另一位工行副行长李晓鹏将转任中投公司监事长；而现任中央汇金公司总经理彭纯将出任交通银行 行长。

**富有政治智慧**

所谓“树大招风”，顶着全球最大主权财富基金的帽子，中投公司的一举一动都备受关注。海外市场关注中投的投资方向，而国内舆论紧盯中投的投资收益。

“中投最关键的问题是，缺乏资金的补充机制。钱花完了，无论投的好坏，怎么给补充？中投随时都要担心断粮了怎么办，因为每次断粮都要特批，换句话说都要扯皮。”一位接近中投的人士说。

2007年，中投公司成立。当时中国财政部通过发行特别国债的方式筹集15,500亿元人民币，购买了相当于2,000亿美元的外汇储备作为中投公司的注册资本金。而此后，是否对其进行持续的注资，一直没有一个明确的说法。

“楼(继伟)是财政部出来的，协调人民银行、财政部的关系尚且不易，如果来一个和这几方的关系都不那么密切的人，不知情况会怎样。”上述接近中投的人士称。

实际上，虽然表面看屠光绍此前主要工作经历是在中国证监会和上海市政府，但与财政部和央行并不算没有关联。

中投公司的首席投资官李克平，是现任财政部部长楼继伟的旧部。当年在国家体改委工作时期，就深得楼继伟信任。此前，亦是楼继伟力主李克平加入中投主管投资事宜。李克平正是屠光绍在北大的同班同学。

而在上世纪80年代末90年代初，屠光绍亦曾跟随陈元至央行工作，并位至当时的全国金融市场报价交易信息系统中心副主任。“只是时间过于久远，这一段央行工作的经历，对于他现在的工作有多少的帮助，尚待观察。”接近央行的一位专业人士称。

“屠光绍在协调人际资源方面非常娴熟，同时，他也是一位非常有政治智慧的人。相信屠在中投董事长的任上，能得到更多高层领导的支持。我认为他是有能力应对这些挑战的。”上述熟识屠光绍的资深人士说。

市场亦十分关心，中投换帅，投资风格会不会亦随之改变？上述资深人士就认为，屠光绍不会改变中投现有的投资模式。“毕竟李克平是首席投资官，两个人的个人风格又很像，相信在投资方面，李克平会备受信任。”

中投副董事长、总经理高西庆此前在博鳌论坛接受新华社采访时表示，2012年中投公司境外投资组合收益表现远好于上年，全年收益率接近11%。但最终确切数据要经过审计后，预计到今年6月至7月正式公布。而中投公司副总经理梁骧曾称，中投去年总收益回报率达到10.6%。

上述在香港的中资券商高层认为，中国从来不缺专业人士，缺的是合格的行政长官。当一把手，最需要的是胸怀和眼光，只要有这个能力，想要多少专业人士都能调动，想要多少“海归”都能找到。

“一句话，一把手要的是刘邦，不是韩信，”他称，“而屠恰恰就是这样的人。”(完)