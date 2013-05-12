主要国家经济指标预测--5月13日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： 5月13日(一) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0130 澳洲国民银行(NAB)企业状况指数 4月 -- 负7.0 企业信心指数 -- 正2 0130 澳洲房屋融资 3月 +3.5% +2.0% 投资性房屋融资 -- +1.8% 0715 瑞士零售销售(较上年同期) 3月 +0.8% +2.4% 1230 美国零售销售(较前月) 4月 -0.3% -0.4% 美国扣除汽车的零售销售(较前月) -0.1% -0.4% 1400 美国企业库存(较前月) 3月 +0.3% +0.1% 2245 新西兰零售销售(较前季) 第一季 +0.8% +2.1% (较上年同期) +3.3% +2.9% 2301 英国RICS房价差值 4月 正2 负1 2350 日本企业物价指数(较前月) 4月 +0.1% +0.1% (较上年同期) -0.2% -0.5% 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： 5月10日(五) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 0500 日本服务业景气判断指数 4月 56.5 -- 0600 德国经季节调整后出口(较前月) 3月 +0.5% +0.5% 经季节调整后进口(较前月) +0.8% +1.5% 经季节调整后贸易收支(亿欧元) 顺差176 顺差165 0800 意大利工业生产(较前月) 3月 -0.8% -0.2% (较上年同期) -5.2% -3.9% 0830 英国对非欧盟地区贸易收支(亿英镑) 3月 逆差34.70 逆差41.0亿 全球贸易收支(亿英镑) 逆差90.56 逆差90.0亿 1230 加拿大就业岗位(万个) 4月 增加1.25 增加1.50 失业率 7.2% 7.2% 全职就业人数(万人) +3.6 -- 兼职就业人数(万人) -2.36 -- 就业参与率 66.5% 66.70% 1430 美国ECRI一周领先指标 5月3日当周 131.0 -- 1800 美国联邦预算(亿美元) 4月 盈余1,129 盈余1,065 5月12日(日) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 2245 新西兰食品价格指数 4月 +0.2% +0.2% (完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (整理 梁睿雪/田建华; 审校 张明钧)