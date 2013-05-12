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亚洲 | 2013年 5月 13日 星期一 07:25 BJT

****主要国家经济指标预测--5月13日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程：
 5月13日(一)
 GMT时间  经济指标/活动                                公布时段      预估值          前值
 0130     澳洲国民银行(NAB)企业状况指数                     4月          --         负7.0
                         企业信心指数                                    --           正2
 0130     澳洲房屋融资                                      3月       +3.5%         +2.0%
             投资性房屋融资                                              --         +1.8%
 0715     瑞士零售销售(较上年同期)                          3月       +0.8%         +2.4%
 1230     美国零售销售(较前月)                              4月       -0.3%         -0.4%
          美国扣除汽车的零售销售(较前月)                              -0.1%         -0.4%
 1400     美国企业库存(较前月)                              3月       +0.3%         +0.1%
 2245     新西兰零售销售(较前季)                         第一季       +0.8%         +2.1%
                                                                             
                      (较上年同期)                                    +3.3%         +2.9%
 2301     英国RICS房价差值                                  4月         正2           负1
 2350     日本企业物价指数(较前月)                          4月       +0.1%         +0.1%
                       (较上年同期)                                   -0.2%         -0.5%
 
 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： 
 5月10日(五)
 GMT时间  经济指标/活动                                公布时段                    预估值
 0500     日本服务业景气判断指数                            4月        56.5            --
 0600     德国经季节调整后出口(较前月)                      3月       +0.5%         +0.5%
             经季节调整后进口(较前月)                                 +0.8%         +1.5%
             经季节调整后贸易收支(亿欧元)                           顺差176       顺差165
 0800     意大利工业生产(较前月)                            3月       -0.8%         -0.2%
                     (较上年同期)                                     -5.2%         -3.9%
                                                                             
                                                                             
 0830     英国对非欧盟地区贸易收支(亿英镑)                  3月   逆差34.70    逆差41.0亿
             全球贸易收支(亿英镑)                                 逆差90.56    逆差90.0亿
 1230     加拿大就业岗位(万个)                              4月    增加1.25      增加1.50
               失业率                                                  7.2%          7.2%
               全职就业人数(万人)                                      +3.6            --
               兼职就业人数(万人)                                     -2.36            --
               就业参与率                                             66.5%        66.70%
 1430     美国ECRI一周领先指标                       5月3日当周       131.0            --
 1800     美国联邦预算(亿美元)                              4月   盈余1,129     盈余1,065
    
 5月12日(日)
 GMT时间  经济指标/活动                                公布时段                    预估值
 2245     新西兰食品价格指数                                4月       +0.2%         +0.2%
    (完)
    
     
 经济指标预测或公布日程
    美国与加拿大                            日本与韩国                   
    欧洲                                    澳洲与新西兰                 
    中国                                    台湾                         
 
 已公布经济指标一览
    美国                                    日本                         
    欧洲                                    韩国                         
    中国                                    香港                         
    澳洲                                    台湾                         
 
 (整理 梁睿雪/田建华; 审校 张明钧)

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