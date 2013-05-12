台湾经济指标预测--5月13日至6月7日

日本央行：副总裁中曾宏加入政府的财政政策小组
路透东京4月1日 - 日本央行副总裁中曾宏加入政府财政政策小组，这是七年来央行官员首次参加，凸显央行大规模货币刺激政策在控制日本庞大财政债务中的作用。
以下为台湾近期预定公布的经济数据: * 5月20日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 5/20 1610 经常帐 第一季 -- 顺差159.6亿美元 5/20 1600 外销订单 4月 -- -6.6%(年变动率) 5/22 1600 季调失业率 4月 -- 4.18% 5/23 1600 工业生产 4月 -- -3.28% 5/24 1610 M2年增率 4月 -- +3.78% *5/24 1600 GDP年增率 第一季统计 -- 1.54%(概估值) 值 * 6月3日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 6/5 0830 消费者物价 5月 -- +1.04%(年变动率) 指数(CPI) 6/5 1610 外汇存底 5月底 -- 4,051.94亿美元 6/7 1600 出口 5月 -- -1.9%(年变动率) -- -- 重贴现率 第二季 -- 1.875% -- -- GDP年增率 第一季统计 -- +1.54%(概估值) 值 参看全球经济数据相关资料，点选 参看台湾经济数据相关资料，可点选 ；相关新闻请点选
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