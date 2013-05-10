版本:
中国
市场报道 | 2013年 5月 10日 星期五 15:21 BJT

欧洲汇市：瑞郎兑美元跌至五周低点，投资者冒险意愿增强

一些分析师预计，随着失业率接近6.5%的目标，美国联邦储备理事会(美联储/FED)将开始削减每月购债规模。

下周一瑞士将公布3月零售销售数据，周三则将发布ZEW投资者信心指数。

0704GMT，瑞郎兑美元较纽约收盘时下跌0.3%报0.9510。

瑞郎兑欧元下跌0.2%，报1.2390。(完) (编译 洪曦; 审校 张涛)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐