香港股市：恒生指数收涨，中铝在恒指季度调整之前跳涨

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因技术性买盘和空头回补
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
沪深300指数 收高0.5%，全周上涨1.9%。沪综指 本日以上涨0.6%作收，整周累计上涨1.9%，收于2,246.8点，为3月22日当周以来最高的一周涨幅。
华润电力 复牌后重挫10%，为2008年6月以来单日最大跌幅。该股周一起停牌，华润电力周五公告与华润燃气 的合并细节，双方将以换股合并，不涉及现金代价，每100股华润燃气将可换取97股新华润电力股份。 华润燃气收低近4%。
中国铝业 大涨5.9%，投资者在恒指盘后发布成分股调整前回补空头仓位。
中铝先前已被剔除出恒指成分股，但又有传言称可能被剔除出恒生国企指数成分股。
下周一中国将公布4月城镇投资数据、工业生产以及零售销售。(完)
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路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。
路透多伦多/渥太华4月7日 - 加拿大主要股指周五下滑，金融股和自然资源类股下跌，尽管担心地缘政治紧张关系加剧，此前美国向叙利亚发动导弹袭击，引发投资者避险。