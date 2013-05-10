香港股市：恒生指数收涨，中铝在恒指季度调整之前跳涨

沪深300指数 收高0.5%，全周上涨1.9%。沪综指 本日以上涨0.6%作收，整周累计上涨1.9%，收于2,246.8点，为3月22日当周以来最高的一周涨幅。

华润电力 复牌后重挫10%，为2008年6月以来单日最大跌幅。该股周一起停牌，华润电力周五公告与华润燃气 的合并细节，双方将以换股合并，不涉及现金代价，每100股华润燃气将可换取97股新华润电力股份。 华润燃气收低近4%。

中国铝业 大涨5.9%，投资者在恒指盘后发布成分股调整前回补空头仓位。

中铝先前已被剔除出恒指成分股，但又有传言称可能被剔除出恒生国企指数成分股。

下周一中国将公布4月城镇投资数据、工业生产以及零售销售。(完)