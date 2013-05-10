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货币新闻 | 2013年 5月 10日 星期五 15:43 BJT

希腊数据：1-4月中央政府预算赤字缩减至3.3亿欧元

路透雅典5月10日 - 希腊周五公布，1-4月中央政府预算赤字缩减，持续按照进度有望达成国际纾困金主要求的财政目标。

财政部新闻稿称，1-4月预算赤字降至3.3亿欧元(4.3214亿美元)，去年同期为17亿欧元。

这个预算赤字不含地方当局及社会保障机构的预算。(完) (编译 蔡美珍; 审校 艾茂林)
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