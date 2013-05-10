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货币新闻 | 2013年 5月 10日 星期五 15:39 BJT

日圆汇率：日本财务省高层称市场决定外汇走势，不对汇率水平置评

路透英国艾尔斯伯里5月10日 - 日本财务省一位高级官员周五在美元/日圆升破100日圆至四年半高位之后表示，外汇走势由市场决定。

“市场决定外汇走势，我不对日圆汇率特定水平发表评论，”他在伦敦郊区准备周末G7财长会议之前对记者说。(完)
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