更新版-日股业绩：日产汽车今年1-3月当季净利大涨46%，今年销量料增长

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路透横滨5月10日 - 日产汽车 周五公布第四季净利大涨46.1%，因日圆走弱令日系车厂可以将海外获利以更为有利汇率汇回到本国。

1月至3月当季，日产汽车净利达到1,100亿日圆(11.1亿美元)，去年同期为753亿日圆。

汤森路透I/B/E/S调查的五位分析师平均预估为净利1,008亿日圆。

日产汽车预计当前财年的全球汽车销售量将在530万辆，高于去年的490万辆。

在今年3月止的财年中，日产是日本三大车商中唯一全球销量同比下降的一家，部分原因是去年9月中国爆发反日抗议活动，造成当地市场销量下滑。另外，日产在2012年的表现强劲，也是原因之一，其在2011年地震后的恢复速度比同业更快。

日系车商中，日产汽车在中国的业务分布最多。中国市场销量占该公司全球销售额约四分之一。

日产销量下降，引发人们担心该公司是否能在2017年3月前，实现全球市场份额和营业利润率均达到8%的目标。

截至去年12月的九个月里，日产汽车占到全球市场6.2%的份额。