更新版-日股业绩：日产汽车今年1-3月当季净利大涨46%，今年销量料增长

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透横滨5月10日 - 日产汽车 周五公布第四季净利大涨46.1%，因日圆走弱令日系车厂可以将海外获利以更为有利汇率汇回到本国。
1月至3月当季，日产汽车净利达到1,100亿日圆(11.1亿美元)，去年同期为753亿日圆。
汤森路透I/B/E/S调查的五位分析师平均预估为净利1,008亿日圆。
日产汽车预计当前财年的全球汽车销售量将在530万辆，高于去年的490万辆。
在今年3月止的财年中，日产是日本三大车商中唯一全球销量同比下降的一家，部分原因是去年9月中国爆发反日抗议活动，造成当地市场销量下滑。另外，日产在2012年的表现强劲，也是原因之一，其在2011年地震后的恢复速度比同业更快。
日系车商中，日产汽车在中国的业务分布最多。中国市场销量占该公司全球销售额约四分之一。
日产销量下降，引发人们担心该公司是否能在2017年3月前，实现全球市场份额和营业利润率均达到8%的目标。
截至去年12月的九个月里，日产汽车占到全球市场6.2%的份额。
在截至3月的财年中，丰田汽车 和本田汽车 的营收均创下纪录高位。丰田的营收同比增涨16.3%，本田则劲升32.2%。(完) (编译 洪曦; 审校 李春喜)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。