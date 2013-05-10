中国期市：棉花期货升至近一个月最高，仓单稀少交割月轧空行情延续

路透北京5月10日 - 中国棉花期货周五收涨，主力合约升至4月中旬以来最高，即将退市的5月期棉更是延续最后的轧空行情连续第六天收升。分析师表示，棉花现货和期货市场的政策性脱节，导致期交所棉花仓单的数量一直难以增加，期市软逼仓的战火可能会烧到9月甚至以后的合约。

郑州商品交易所棉花主力1309合约 收报每吨20,310元，上涨0.84%。而1305合约 延续进入交割月以来的涨势，收高1.11%至21,805元，5月以来涨幅高达6.57%。而仓单数据显示，截至5月9日郑商所棉花注册仓单只有157张，大幅低于正常水平。

“能注册成期货仓单的棉花一直十分有限，只要抛储和流通等政策没有调整，棉花期货和现货市场脱节的情况就会延续下去，”方正期货农产品分析师蔡平霞表示。

由于之前中国国内棉花价格低迷，加之官方收储价较高，导致大部分棉花流入政府储备。据业内人士预估，除去已抛储的量，目前国储棉的规模仍在900万吨左右的高位，足够当前国内一年多的用棉需求。

“近期政府加大了储备棉投放力度，并反复承诺有充足供应，加上市场需求本来就不是很景气，企业采取随买随用的策略，”蔡平霞表示，”年初储备棉刚投放时成交比例还有60%多，但现在已降至30%，说明现货采购的积极性在降低。”

而另一方面，由于政策限制，无论是储备棉还是进口棉，都无法注册成仓单进入期货市场流通，从而造成了现货供应充足，但期货盘面却呈现逼仓的尴尬境地。

**保证金上调难解逼仓根源问题**

此前郑商所发布通知，从5月15日结算时起，将棉花1309合约交易保证金标准由6%大幅上调至12%。 值得关注的是，15日也是棉花1305合约的最后交易日。

分析机构表示，交易所此举显然意在防止在1305的逼仓炒作行情蔓延到其后的合约。在未出现涨跌停板的情况下临时上调保证金，表明监管部门已经意识到棉花期货在当前敏感时期可能出现的风险。

“从理论上来说，1305合约交割以后，1309合约存在一定的逼仓风险，因为在新棉上市以前，缺少可交割棉花。这次提高不会马上对行情产生直接影响，主要是一种警示作用，提醒投资者理性操作，”上海中期在研究报告中指出。