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亚洲 | 2013年 5月 10日 星期五 15:32 BJT

表格：外资在韩国股市卖超1,774亿韩元

路透5月10日 - 韩国证券交易所周五公布，截至0720GMT，外资当日在韩国股市 卖超1,774亿韩元。

以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖超)：

日期 外资 机构投资人 散户

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5月10日 -177.4 -237.0 413.0

5月9日 141.7 182.5 -321.8

5月8日 -268.1 126.4 182.7

5月7日 -251.4 107.4 154.6

5月6日 -59.1 -27.2 100.5

5月3日 -35.5 141.0 -96.5

5月2日 -89.6 -33.2 138.3

4月30日 33.5 403.4 -356.7

4月29日 -178.8 157.5 14.5

4月26日 -125.0 85.8 41.7

4月25日 -49.7 85.5 -150.0

4月24日 -20.1 135.2 -138.4

4月23日 -117.4 36.9 56.2

4月22日 -9.9 19.8 -12.7

4月19日 -234.8 157.0 76.5

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本月以来 -739.6 259.9 570.7

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今年以来 -6,519.5 5,365.2 1,643.2

--------------------------------------------- (完)
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