表格：外资在韩国股市卖超1,774亿韩元

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透5月10日 - 韩国证券交易所周五公布，截至0720GMT，外资当日在韩国股市 卖超1,774亿韩元。
以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖超)：
日期 外资 机构投资人 散户
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5月10日 -177.4 -237.0 413.0
5月9日 141.7 182.5 -321.8
5月8日 -268.1 126.4 182.7
5月7日 -251.4 107.4 154.6
5月6日 -59.1 -27.2 100.5
5月3日 -35.5 141.0 -96.5
5月2日 -89.6 -33.2 138.3
4月30日 33.5 403.4 -356.7
4月29日 -178.8 157.5 14.5
4月26日 -125.0 85.8 41.7
4月25日 -49.7 85.5 -150.0
4月24日 -20.1 135.2 -138.4
4月23日 -117.4 36.9 56.2
4月22日 -9.9 19.8 -12.7
4月19日 -234.8 157.0 76.5
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本月以来 -739.6 259.9 570.7
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今年以来 -6,519.5 5,365.2 1,643.2
--------------------------------------------- (完)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。