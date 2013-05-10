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亚洲 | 2013年 5月 10日 星期五 16:03 BJT

韩国汇市：韩元兑美元创三个半月最大单日跌幅，公债下跌

今日收盘价 上日收市价

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韩元/美元 1,106.1 1,091.0

日圆/韩元 10.9453/537 11.0460/514

韩国公债期货 * 106.94 107.00

五年期公债收益率 2.64% 2.62%

三年期公债收益率 2.55% 2.55%

韩国综合股价指数 1,944.75 1,979.45

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注: * 为三年期公债近月期约报价。(完)

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