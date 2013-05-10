欧股业绩：安赛乐米塔尔第一季核心获利超预期，维持2013年获利成长预估

路透布鲁塞尔5月10日 - 全球最大的钢铁制造商安赛乐米塔尔(ArcelorMittal) 从2012年底极疲弱的表现反弹，核心获利受钢铁出货成长的带动超预期，并预计未来几个月业绩将有改善。

该公司周五表示，第一季核心获利(EBITDA/即未计利息、税项、折旧及摊销之利润)为15.65亿美元，虽较上年同期下滑26%，但远高于路透调查平均预估的13.6亿美元。

安赛乐米塔尔称，第二季的相应数据还会更好，并重申今年核心获利将高于2012年的71亿美元。