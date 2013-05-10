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货币新闻 | 2013年 5月 10日 星期五 16:04 BJT

欧元债市：德债期货跌至一个月低点，跌破关键价位

路透伦敦5月10日 - 德国公债期货周五跌至一个月低点，反映上日美国公布强劲的一周初请失业金数据。公债期货在跌破重要的技术水位之后，卖盘更盛。

“德债期货跌破支撑位145.37，这是本周低点，这波跌势触发了好几个停损点，”一交易商表示。

德债期货 一度下挫83个跳动点至145.06。(完)

如欲参考原文报导，请点选

美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告

美债每日展望 欧元区公债市场

美国现货公债 英国公债市场

伦敦美债 东京美债

日本公债市场 中国债市

台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN]

美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 沈以文; 审校 张若琪)
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