亚洲橡胶：TOCOM期胶跳涨逾6%至两个月高点，受日圆走弱和美数据激励

“日圆/美元跌破100日圆的心理关卡，引发投机性买盘，这帮助支持TOCOM胶价攻破290日圆的重要阻力水准，”东京一交易员称。

另一支撑TOCOM胶价的正面因素是美国请领失业金人数减少，引发对需求上升的期望。