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亚洲 | 2013年 5月 10日 星期五 16:02 BJT

亚洲橡胶：TOCOM期胶跳涨逾6%至两个月高点，受日圆走弱和美数据激励

“日圆/美元跌破100日圆的心理关卡，引发投机性买盘，这帮助支持TOCOM胶价攻破290日圆的重要阻力水准，”东京一交易员称。

另一支撑TOCOM胶价的正面因素是美国请领失业金人数减少，引发对需求上升的期望。

交易员表示，基于技术面信心改善，TOCOM胶价下周可望进一步扬升，测试位于300日圆的下一道阻力。

上海期交所主力期胶合约 上涨540元人民币，收报每吨20,875元。

新加坡商品交易所(SICOM)近月6月合约 最新报每公斤268.0美分，上涨10美分。(完)

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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 张若琪 审校 蔡美珍/艾茂林)
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