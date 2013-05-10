亚洲橡胶：TOCOM期胶跳涨逾6%至两个月高点，受日圆走弱和美数据激励

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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“日圆/美元跌破100日圆的心理关卡，引发投机性买盘，这帮助支持TOCOM胶价攻破290日圆的重要阻力水准，”东京一交易员称。
另一支撑TOCOM胶价的正面因素是美国请领失业金人数减少，引发对需求上升的期望。
交易员表示，基于技术面信心改善，TOCOM胶价下周可望进一步扬升，测试位于300日圆的下一道阻力。
上海期交所主力期胶合约 上涨540元人民币，收报每吨20,875元。
新加坡商品交易所(SICOM)近月6月合约 最新报每公斤268.0美分，上涨10美分。(完)
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上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 张若琪 审校 蔡美珍/艾茂林)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。