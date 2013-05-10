离岸人民币：台湾金管会内部核准彰银发行宝岛债，首批10亿--消息

路透台北5月10日 - 三位知情人士指出，台湾金管会周五内部已核准彰化银行 发行30亿人民币宝岛债申请案，首批先发行10亿，期限为三年，下周将展开询价作业，询价参考利率为2.88-2.90%。

金管会官方消息周五对路透表示，因彰银宝岛债申请案有要求补件，目前已核准，尚待发文处理时间。

彰银相关消息人士指出，30亿人民币宝岛债额度将采分批发行，第一批额度估为10亿，发行期限三年，公司方希望发行利率为2.88%。

“希望赶在5月28日挂牌。”上述消息人士称。

日前彰银公告董事会已通过，将在未来12个月内发行最多30亿元人民币的宝岛债，内部初步规划发行期限在3-5年。

此前台湾首档“宝岛债”--中国信托三年期人民币债的发行利率为2.9%，该公司中华信评为twAA+；彰化银行的中华信评评等为"twAA"，加上官股色彩加持，彰银望发行利率能略低于中国信托宝岛债。(完) (记者 詹静宜; 审校 屈桂娟)