离岸人民币：台湾金管会内部核准彰银发行宝岛债，首批10亿--消息

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因技术性买盘和空头回补
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透台北5月10日 - 三位知情人士指出，台湾金管会周五内部已核准彰化银行 发行30亿人民币宝岛债申请案，首批先发行10亿，期限为三年，下周将展开询价作业，询价参考利率为2.88-2.90%。
金管会官方消息周五对路透表示，因彰银宝岛债申请案有要求补件，目前已核准，尚待发文处理时间。
彰银相关消息人士指出，30亿人民币宝岛债额度将采分批发行，第一批额度估为10亿，发行期限三年，公司方希望发行利率为2.88%。
“希望赶在5月28日挂牌。”上述消息人士称。
日前彰银公告董事会已通过，将在未来12个月内发行最多30亿元人民币的宝岛债，内部初步规划发行期限在3-5年。
此前台湾首档“宝岛债”--中国信托三年期人民币债的发行利率为2.9%，该公司中华信评为twAA+；彰化银行的中华信评评等为"twAA"，加上官股色彩加持，彰银望发行利率能略低于中国信托宝岛债。(完) (记者 詹静宜; 审校 屈桂娟)
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。
路透多伦多/渥太华4月7日 - 加拿大主要股指周五下滑，金融股和自然资源类股下跌，尽管担心地缘政治紧张关系加剧，此前美国向叙利亚发动导弹袭击，引发投资者避险。