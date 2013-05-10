中国票据市场：转贴利率本周略降，收票意愿强但有银行贷款投放现改善迹象

路透北京5月10日 - 中国票据市场转贴利率本周略降，幅度较上周明显放缓。在宽松资金面支撑下机构收票热情不减，不过交易人士指出，伴随经济弱复苏，进入5月后有部分银行贷款投放显现改善迹象，由此也相对削减了一些买票意愿，限制转帖利率走低空间。

中国央行在时隔一年半后重启央票发行，交易员对此表示，票市对政策面的变化反应相对迟钝，且央行此举对本周资金面几无影响，所以并未对转贴产生扰动。

华北一银行交易员称，“上周降的比较明显，这周降幅小了，现在六个月期限左右的转贴买入报价在4.00%-4.05%之间。”

该交易员表示，虽然当前机构买票意愿仍较强，但是从该机构了解情况看，进入5月后一些银行贷款投放情况较此前有改善迹象，加之今年以来转贴利率一路走低，或是本周其降幅不及上周的主因。下周资金面可能受财税上缴影响较当前趋紧，不过他预计转贴价格不会有太大波动。

据路透标价系统显示，中国银票6个月期转贴参考利率 今年以来基本呈现单边下跌态势，价格从年初的逾5%，滑落至当前4%偏上的水平。

中国银行间市场当周资金面整体宽裕，例行存款准备金补缴及央行公开市场操作均未形成过大压力。不过交易人士预期，下周或因财税上缴从银行间抽离资金，致流动性较当前趋紧。

中国人民银行2013年第一季度货币政策执行报告显示，一季度末金融机构超额准备金率(超储率)为2.0%，较去年末的3.3%回落；当季金融机构贷款利率总体小幅走低，但执行上浮利率的贷款占比上升。

以下为路透中国银票转贴参考率(全国)报价 ：

1个月(%) 6个月(%) 一年(%)

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周五 4.1717/3.9949 4.2493/4.0647 4.5800/4.3890

上周五 4.2213/4.0353 4.2971/4.1329 4.6493/4.4085

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变动 -4.96bp/-4.04bp -4.78bp/-6.82bp -6.39bp/-1.95bp

票据回购报价方面,路透中国银票回购参考率报价 显示，今日全国范围期限一个月内的逆回购(出资方)参考率年利率报价 为3.9317%，较上周下降。

票据市场是短期资金融通的市场。此前的中国票据市场处于分割状态，在各行各地区之间的流动性较差；交易品种基本限于汇票，交易期限规定在六个月以内，其中银行承兑汇票是最主要的交易工具。交易方式包括回购和转贴(即买断)。

电子商业汇票系统于2009年10月28日在中国人民银行清算总中心正式上线。20家金融机构顺利接入电子商业汇票系统，开始为其客户办理电子商业汇票业务。电子商业汇票的期限由纸质票据的半年延长为一年。