版本:
中国
市场报道 | 2013年 5月 10日 星期五 16:22 BJT

《汇市简讯》欧元/美元波动率保持在较高水平

0722GMT

* 欧元/美元现货汇率隔夜跌至1.30区间的低段，全线提振波动率

* 一周期平价期权波动率为8.5%，昨日低点为7.25%，一个月期波动率从7.45%升至8.0%

* 三个期波动率周四触及7.75%，目前报8.05%，一年期波动率从8.5%升至8.75%

* 现汇仍然受到抑制，料全面限制波动率涨势

* 实际波动率升高，支持目前的隐含波动率水平。(完)

(编译 张涛; 审校 张若琪)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐